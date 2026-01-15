كنز طهران، اعتقال جندي إسرائيلي بتهمة التجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية

18 حجم الخط

اعتقلت السلطات الأمنية في إسرائيل جنديًّا من القوات النظامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشتبه في تجسسه وعمله لصالح أجهزة الاستخبارات في إيران.

وكشف موقع "واللا" العبري، أنه تم القبض على الجندي، خلال شهر سبتمبر 2025، عقب تحقيق مشترك بين "الشاباك" ووزارة الدفاع، توصل إلى قيامه بالتجسس منذ يوليو 2025.

واعتقل الجندي بشبهة التواصل مع عناصر استخباراتية إيرانية وتنفيذ سلسلة من المهام الأمنية، بتوجيه من تلك العناصر الاستخباراتية في إيران، مقابل مبالغ مالية.

وذكر الموقع العبري أن الجندي المعتقل كان ينقل صورًا من قواعد الجيش العسكرية، كما نقل معلومات عن الأسلحة، وكان يقوم بمهام أمنية مقابل المال.

ووجهت النيابة العسكرية للجندي لائحة اتهام بتهم التواصل مع عميل أجنبي، وتسريب معلومات للعدو، وانتحال شخصية، وعرقلة سير العدالة.

ولفت "واللا" إلى أنه في إطار هذا التواصل، أرسل الجندي إلى مشغله الإيراني صورًا ومقاطع فيديو وصورًا فوتوغرافية لمواقع حساسة في إسرائيل.

وتضمنت تلك المواقع قواعد الجيش، كما قدم معلومات حول الأسلحة وأنواعها والذخائر التي يستخدمها جنود الاحتلال، وفق التعليمات التي تلقاها.

وصفت المؤسسة الدفاعية القضية بأنها خطيرة، مشيرة إلى أن هذه حالة أخرى لجندي تم اعتقاله واستجوابه للاشتباه في تعاونه مع عناصر المخابرات الإيرانية ونقله معلومات أمنية حساسة، اطلع عليها كجزء من خدمته العسكرية.

