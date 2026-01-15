رومانيا تحذر من الوضع في إيران وتحث رعاياها على المغادرة الفورية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية رفع مستوى التحذير من تهديد الأمن في إيران إلى أعلى درجة، وحثت مواطنيها على مغادرة إيران فورا.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة: "نظرا لوضع الأمن في جمهورية إيران الإسلامية وزيادة خطر التصعيد، تعلم وزارة الخارجية الرومانية مواطنيها برفع مستوى التحذير من السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية إلى أعلى درجة وهي تسعة من تسعة ".

وأوصت الوزارة بشدة المواطنين الرومانيين الموجودين في إيران بمغادرة هذا البلد فورا بأي وسيلة آمنة.

وأشارت إلى أنه لا تزال هناك رحلات جوية متاحة للمغادرة من الأراضي الإيرانية. وفي الوقت نفسه، شددت الوزارة على أنه ينصح بشدة المواطنين الرومانيين الذين خططوا بالفعل لرحلات إلى إيران في المستقبل القريب بإلغائها.

عودة حركة الطيران في سماء إيران عقب إعادة فتح المجال الجوي

أعادت إيران، اليوم الخميس، فتح مجالها الجوي بعد نحو 5 ساعات من الإغلاق وسط مخاوف من عمل عسكري أمريكي.

وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارًا من الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش الأربعاء.

ورفع الإشعار قبيل الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش، وفقا لموقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.

وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال مسئول أمريكي، الأربعاء: إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لقصف أمريكي.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وبعد الإعلان المفاجئ بإغلاق المجال الجوي، قالت إنديجو - أكبر شركة طيران هندية - إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر.

وقالت إير إنديا إن رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى التأخير أو الإلغاء.

وعادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقا لبيانات موقع فلايت رادار 24.

وفي وقت سابق، من أمس الأربعاء، أصدرت ألمانيا توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتحظر الولايات المتحدة بالفعل على جميع الرحلات الجوية التجارية الأمريكية التحليق فوق إيران ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وألغت شركات طيران مثل الخطوط الجوية التركية عددا من الرحلات الجوية إلى إيران في الأسبوع الماضي.

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، الأربعاء، إنها ستتجنب التحليق في المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر بينما ستسير رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمان من الأربعاء حتى الإثنين من الأسبوع المقبل حتى لا تضطر أطقم الطائرات إلى المبيت في المطارات.

وأضافت في بيان أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.

بينما أكدت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز، التي تعد مجموعة لوفتهانزا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إنها ستعلق أيضا رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

