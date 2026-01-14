الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طهران تتهم إسرائيل بمحاولة جر واشنطن إلى حرب بالوكالة واستغلال الاحتجاجات

عراقجي يتهم إسرائيل
عراقجي يتهم إسرائيل بمحاولة جرّ واشنطن إلى حرب بالوكالة
18 حجم الخط

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إسرائيل بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى حرب نيابة عنها ضد إيران، معتبرًا أن تل أبيب تسعى إلى توسيع دائرة الصراع الإقليمي من خلال دفع واشنطن إلى مواجهة مباشرة. 

وقال عراقجي إن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على خلق أجواء تصعيدية، مستفيدة من حالة التوتر السياسي والأمني التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

عراقضي يتحمل إسرائيل مسؤولية ارتفاع أعداد القتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية

وفي تصريحات لافتة، حمّل عراقجي إسرائيل مسئولية ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران، زاعمًا أن جهات مرتبطة بتل أبيب تقف خلف أعمال العنف التي رافقت بعض التظاهرات. 

وأضاف أن ما جرى لا يمكن فصله عن “مخططات خارجية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتشويه صورة الدولة الإيرانية على الساحة الدولية.

اتهامات لإسرائيل بإرسال أسلحة لتأجيج الاضطرابات الداخلية في إيران


وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إسرائيل “تتباهى”، بحسب وصفه، بإرسال أسلحة إلى داخل إيران بهدف تأجيج الاحتجاجات وتحويلها إلى صدامات دامية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

تصريحات عراقجي تأتي وسط تصعيد أمريكي وتحذيرات إقليمية متزايدة

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية–الأمريكية توترًا غير مسبوق، على خلفية مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للمحتجين الإيرانيين، وتحذيراته المتكررة لطهران. 

كما تتزامن مع حالة استنفار إقليمي وتحركات عسكرية واحترازية في عدد من القواعد الأمريكية، ما يعكس مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في حال استمرار التصعيد السياسي والإعلامي بين الأطراف المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عراقجي إسرائيل وزير الخارجية الإيراني إيران واشنطن الاحتجاجات الايرانية الولايات المتحدة تل أبيب

مواد متعلقة

إعلام أمريكي: البنتاجون يخشى رد فعل إيران حال توجيه ترامب ضربة ضدها

طبول الحرب تدق، إعلام إسرائيلي: تفعيل أجهزة تشويش GPS في أجزاء من إيران والعراق

بسبب تهديد أمريكا بضرب إيران، إسرائيل تنقل طائرة نتنياهو خارج الكيان

كلمة السر إسرائيل، وزير الخارجية الإيراني يكشف قصة قطع الإنترنت بالبلاد
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

خدمات

المزيد

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في الأسواق وعيار 21 يصل إلى هذا المستوى

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ سيد طنطاوي لسورة الزلزلة، التعجب من أهوال يوم القيامة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

المزيد
الجريدة الرسمية