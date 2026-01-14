طهران تتهم إسرائيل بمحاولة جر واشنطن إلى حرب بالوكالة واستغلال الاحتجاجات

18 حجم الخط

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إسرائيل بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى حرب نيابة عنها ضد إيران، معتبرًا أن تل أبيب تسعى إلى توسيع دائرة الصراع الإقليمي من خلال دفع واشنطن إلى مواجهة مباشرة.

وقال عراقجي إن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على خلق أجواء تصعيدية، مستفيدة من حالة التوتر السياسي والأمني التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

عراقضي يتحمل إسرائيل مسؤولية ارتفاع أعداد القتلى خلال الاحتجاجات الإيرانية

وفي تصريحات لافتة، حمّل عراقجي إسرائيل مسئولية ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات الأخيرة داخل إيران، زاعمًا أن جهات مرتبطة بتل أبيب تقف خلف أعمال العنف التي رافقت بعض التظاهرات.

وأضاف أن ما جرى لا يمكن فصله عن “مخططات خارجية” تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتشويه صورة الدولة الإيرانية على الساحة الدولية.

اتهامات لإسرائيل بإرسال أسلحة لتأجيج الاضطرابات الداخلية في إيران



وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن إسرائيل “تتباهى”، بحسب وصفه، بإرسال أسلحة إلى داخل إيران بهدف تأجيج الاحتجاجات وتحويلها إلى صدامات دامية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

تصريحات عراقجي تأتي وسط تصعيد أمريكي وتحذيرات إقليمية متزايدة

وتأتي تصريحات عراقجي في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية–الأمريكية توترًا غير مسبوق، على خلفية مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة للمحتجين الإيرانيين، وتحذيراته المتكررة لطهران.

كما تتزامن مع حالة استنفار إقليمي وتحركات عسكرية واحترازية في عدد من القواعد الأمريكية، ما يعكس مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع في حال استمرار التصعيد السياسي والإعلامي بين الأطراف المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.