حوادث

"الأمن" ينقذ سيدة احتجزتها الرمال بالشروق ويحرر 774 مخالفة عدم تركيب ملصق

استجابة فورية من
استجابة فورية من الحماية المدنية لسيدة عالقة بسيارتها في الر
استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بشكل عاجل لاستغاثة تقدمت بها إحدى السيدات بشأن سيارتها التي علقت في الرمال بمنطقة الشروق.

وتم على الفور تحريك قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث قامت بسحب السيارة وإعادتها إلى الطريق الآمن، مما أثار تقدير المبلغة وامتنانها لسرعة استجابة الأجهزة الأمنية وكفاءة التعامل مع البلاغ.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار فرق الحماية المدنية في متابعة البلاغات الطارئة وتقديم الدعم الفوري للمواطنين لضمان سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

تحرير 774 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

وفى سياق آخر، حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 774 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 40 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1054 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

الجريدة الرسمية