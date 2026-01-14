محافظ الجيزة يفتتح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة (فيديو)

18 حجم الخط

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.



وأكد محافظ الجيزة أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف الضغط على الأسر البسيطة ومحدودة الدخل.



وأوضح المحافظ أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن، والسلع التموينية، بالإضافة إلى منتجات الشركات والمصانع الوطنية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة ملحوظة، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية.



وخلال الافتتاح، شدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بجودة السلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة، مع تكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية والأحياء للتأكد من حسن سير العمل داخل السوق، وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز الجيزة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويضمن وصول السلع المدعمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.



ولاقى سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسعار وتنوع السلع، مطالبين باستمرار هذه المبادرات لما لها من دور مهم في تخفيف الأعباء المعيشية.



ويأتي افتتاح السوق في إطار استراتيجية محافظة الجيزة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

