الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة (فيديو)

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
18 حجم الخط

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، في إطار جهود المحافظة للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.
 

وأكد محافظ الجيزة أن افتتاح سوق اليوم الواحد يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في تحقيق التوازن بالسوق وتخفيف الضغط على الأسر البسيطة ومحدودة الدخل.
 

وأوضح المحافظ أن السوق يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، من بينها الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن، والسلع التموينية، بالإضافة إلى منتجات الشركات والمصانع الوطنية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة ملحوظة، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية.
 

وخلال الافتتاح، شدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بجودة السلع المعروضة، والالتزام بالأسعار المعلنة، مع تكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية والأحياء للتأكد من حسن سير العمل داخل السوق، وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.
 

إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز الجيزة

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف أحياء ومراكز الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات ويضمن وصول السلع المدعمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
 

ولاقى سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم عن مستوى الأسعار وتنوع السلع، مطالبين باستمرار هذه المبادرات لما لها من دور مهم في تخفيف الأعباء المعيشية.
 

ويأتي افتتاح السوق في إطار استراتيجية محافظة الجيزة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الجهات المختلفة، وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسواق اليوم الواحد السلع الغذائية الأساسية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار سوق اليوم الواحد شارع الصوامع بحي إمبابة عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار محافظة الجيزة مواجهة ارتفاع الأسعار

مواد متعلقة

البيئة تبحث مع «اليونيدو» خطط ومشروعات حماية طبقة الأوزون حتى 2030

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط (فيديو)

طلاب أولى وثانية إعدادي بالجيزة يختتمون اليوم امتحانات نصف العام بـ"الدراسات الاجتماعية"

آراء طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة بعد امتحاني الفيزياء وعلم النفس والاجتماع (فيديو)

رغم الطقس السيئ، أولياء الأمور يترقبون خروج أبنائهم من الامتحانات بالجيزة (صور)

طلاب الصف الأول الإعدادي بالجيزة يؤدون امتحان مادة الرياضيات

طلاب صفوف النقل الابتدائي بالجيزة يستعدون لأداء امتحان الدراسات الاجتماعية

محافظ الجيزة يتفقد الشقق السكنية الجديدة والمشروعات الخدمية بقرية الديسمي (صور)
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

"المفوضين" توصي بإلغاء قرار منع سفر فئات نسائية للسعودية

هيروشيما رقمية جديدة!

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 7028 جنيهًا (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

المزيد
الجريدة الرسمية