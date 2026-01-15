الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول فرق من قناة السويس لإنقاذ السفينة الغارقة أمام شواطئ بورسعيد (فيديو)

السفينة الغارقة على
السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو
18 حجم الخط

وصلت منذ قليل فرق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس للتعامل مع السفينة الغارقة أمام شواطئ بورسعيد بعد النجاح في إنقاذ طاقمها.

وتنشر فيتو فيديو للحظة وصول فرق الإنقاذ البحري للتدخل وإنقاذ السفينة.

السفينة الغارقة على شاطيء بورسعيد، فيتو 
السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو 

جنوح سفينة تركية على شواطىء بورسعيد  

 كانت السفينة قد خرجت من دولة تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرة السفينة ميناء شرق بورسعيد طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها، أعقبها تلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدنها.

 

 

السفينة الغارقة على شاطيء بورسعيد، فيتو 
السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو 

وبالفعل قام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها، ثم أرسل   مساءً استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق.

السفينة الغارقة على شاطيء بورسعيد، فيتو 
السفينة الغارقة على شاطيء بورسعيد، فيتو 

إنقاذ طاقم السفينة، فيتو

وبالفعل دفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفينة الغارقة المجرى الملاحي لقناة السويس الملاحة بقناة السويس بورسعيد حركة الملاحة بقناة السويس رئيس هيئة قناة السويس ميناء شرق بورسعيد

مواد متعلقة

الأمواج تلقي بسلم السفينة FENER على شاطئ بورسعيد (صورة)
ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية