وصول فرق من قناة السويس لإنقاذ السفينة الغارقة أمام شواطئ بورسعيد (فيديو)

وصلت منذ قليل فرق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس للتعامل مع السفينة الغارقة أمام شواطئ بورسعيد بعد النجاح في إنقاذ طاقمها.

وتنشر فيتو فيديو للحظة وصول فرق الإنقاذ البحري للتدخل وإنقاذ السفينة.

جنوح سفينة تركية على شواطىء بورسعيد

كانت السفينة قد خرجت من دولة تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرة السفينة ميناء شرق بورسعيد طلب ربان السفينة الانتظار في منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها، أعقبها تلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدنها.

وبالفعل قام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها، ثم أرسل مساءً استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق.

وبالفعل دفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

