محافظات

أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة طبيعية ولم تتأثر بحادث جنوح السفينة FENER

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بحادث جنوح سفينة البضائع العامة FENER الذي وقع خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط. 

الفريق أسامة ربيع يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أسامة ربيع يصدر قرارات جديدة بشأن مجلس إدارة هيئة قناة السويس

 

مواصفات السفينة الجانحة 

ويبلغ طول السفينة 122 مترًا، وغاطسها 3.5 أمتار،  بحمولة 4 آلاف طن.

 

خط سير السفينة

وأوضح رئيس الهيئة في تصريح له أن السفينة كانت قادمة من تركيا لتحميل شحنة من الملح بميناء شرق بورسعيد وبعد مغادرة السفينة للميناء ونتيجة لسوء الأحوال الجوية طلب ربان السفينة الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد لحين تحسن الأحوال الجوية.

 

تعامل فرق الإنقاذ مع الحادث 

وأضاف الفريق ربيع أن فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة تلقى إخطارا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة، وكإجراء احترازي قام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفا من غرقها وذلك قبل وصول فريق الإنقاذ البحري.

 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، وعدم تأثرها بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.  

 

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات والكوارث التابع للهيئة يتابع عن كثب تطورات الموقف ضمن مهامه في التنسيق مع الجهات الخارجية في إدارة الأزمات التي تقع خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة.

 

وأكد الفريق ربيع على جاهزية الهيئة للتعاون وتقديم المساعدات اللازمة في حال تطلب الأمر لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى ما تمتلكه الهيئة من منظومة متكاملة تزخر بكفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

 

جدير بالإشارة إلى  أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 35 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها  1.6 مليون طن.          

