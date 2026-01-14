السفينة تغرق، الساعات الأخيرة لـ FENER على سطح المياه قرب شاطئ بورسعيد (صور)

18 حجم الخط

تُواصل السفينة FENER ميلها نحو جانبها الأيمن في اتجاهها نحو قاع البحر المتوسط عقب جنوحها بمقربة من شاطئ بورسعيد، في ظل حالة من الترقب للحظات الأخيرة لسفينة البضائع على سطح المياه.

الساعات الأخيرة لـ FENER على سطح المياه قرب شاطئ بورسعيد

وخرجت السفينة من تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرة السفينة ميناء شرق بورسعيد طلب ربان السفينة الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها.

السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو

وتلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدن السفينة، وقام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها وذلك قبل وصول فريق الإنقاذ البحري.

السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو

السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو

وفي الساعة 11.30 مساء أمس الثلاثاء أرسل ربان السفينة استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق، فتم تجهيز قاطرتين والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو

جانب من السفينة أثناء غرقها، فيتو

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس، مشددًا على أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لأحد أفراد الطاقم والمصاب بخلع بالكتف وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.

السفينة الغارقة على شاطئ بورسعيد، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.