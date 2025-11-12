هل تتم زيادة سعر الرغيف المدعم؟ رئيس شعبة المخابز يوضح (فيديو)

18 حجم الخط

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية أن سعر الخبز المدعم ثابت ولا تعديل أو تغيير في السعر.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس، إن اتحاد الغرف التجارية تقدم بطلب لوزير التموين لتعويض أصحاب المخابز بعد زيادة أسعار الوقود، موضحا أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على هذا السعر، وأن أي تحريك محتمل سيكون بعد إجراءات رسمية، وليس بين ليلة وضحاها.

ولفت إلى أن هناك رقابة صارمة على المخابز لضمان الالتزام بسعر الرغيف المدعم، من خلال سبع أجهزة رقابية تشمل مديريات التموين والمباحث التموينية، لضمان عدم تجاوز أي مخبز السعر الرسمي.

وأكد أن الرغيف المدعم يختلف عن الخبز الحر الذي يحدد سعره حسب حجم الرغيف ووزنه ومواصفات الدقيق المستخدم، مع وجود معايير ثابتة في المخابز الكبرى فقط في عواصم المدن.

وأشار غراب إلى جهود تطوير منظومة الخبز المدعم، بما في ذلك تحسين جودة الرغيف وضبط نسب استخراج الدقيق، ومراعاة مواصفات القمح المستورد من عدة دول لضمان منتج نهائي متميز، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم سلعة أساسية للمواطن المصري بأعلى جودة ممكنة.

