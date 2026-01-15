الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفشي جدري القرود في الكاميرون والسلطات الصحية تتخذ قرارًا عاجلًا

جدري القرود، فيتو
جدري القرود، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون، حالة التأهب القصوى؛ عقب تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بجدري القرود، خصوصا في إقليمي الساحل والوسط، مع ظهور حالات في أقاليم أخرى، ما دفع وزير الصحة العامة إلى تفعيل نظام المراقبة.

تفشي جدري القرود منذ نهاية عام 2025

وذكرت وزارة الصحة الكاميرونية، وفقا لموقع (كاميرون اكتوال) الكاميروني، أن تفشي المرض بدأ منذ نهاية عام 2025، وبين 14 نوفمبر 2025 و7 يناير 2026 سجلت السلطات الصحية خمس حالات مؤكدة على المستوى البلاد.

تسجيل 114 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القرود

وأضافت الوزارة أنه منذ الأول من يناير 2026، تم تسجيل 114 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، من بينها 10 حالات مؤكدة، دون تسجيل أي وفيات.

 وضع باقي الأقاليم تحت أقصى درجات التأهب

وأوصى وزير الصحة بتنفيذ  خطة استجابة تشمل تعزيز المراقبة الوبائية، وإنشاء نظام لإدارة الحوادث الصحية، وتكثيف حملات التوعية، والإدارة الفعالة للحالات في مرافق الرعاية الصحية، مع وضع باقي الأقاليم تحت أقصى درجات التأهب.

جدري القردة لم يعد يُمثل حالة طوارئ صحية عالمية

جدير بالذكر أنه فى ديسمبر 2025 أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القردة لم يعد يُمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تراجع مطرد في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة.

وأعلنت منظمة الصحة "حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في العالم" في أغسطس 2024 بعد تفشي جدري القردة بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الصحية في الكاميرون ارتفاع في حالات الإصابة بجدري القرود جدري القرود تفشي المرض السلطات الصحية الكاميرون

مواد متعلقة

الصحة العالمية تعلن تسجيل 200 هجوم على مرافق صحية بالسودان منذ 2023

الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان

الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب

الصحة العالمية: 100 ألف طفل بغزة يواجهون خطر الإصابة بسوء تغذية حاد

الصحة: توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع بالدم

الصحة العالمية تطالب بسرعة إدخال الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لقطاع غزة

ads

الأكثر قراءة

السيسي: نتطلع لمضاعفة عدد المدارس اليابانية في مصر

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

الحكومة توضح أسباب استمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ يحذر من تأثير ورد النيل على منظومة الري

تنمية المشروعات يفتتح النسخة 29 من معارض "صنع في دمياط" بسوهاج

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الريال العماني في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بالتغيير إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية