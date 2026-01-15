تفشي جدري القرود في الكاميرون والسلطات الصحية تتخذ قرارًا عاجلًا

18 حجم الخط

أعلنت السلطات الصحية في الكاميرون، حالة التأهب القصوى؛ عقب تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بجدري القرود، خصوصا في إقليمي الساحل والوسط، مع ظهور حالات في أقاليم أخرى، ما دفع وزير الصحة العامة إلى تفعيل نظام المراقبة.

تفشي جدري القرود منذ نهاية عام 2025

وذكرت وزارة الصحة الكاميرونية، وفقا لموقع (كاميرون اكتوال) الكاميروني، أن تفشي المرض بدأ منذ نهاية عام 2025، وبين 14 نوفمبر 2025 و7 يناير 2026 سجلت السلطات الصحية خمس حالات مؤكدة على المستوى البلاد.

تسجيل 114 حالة مشتبه بإصابتها بجدري القرود

وأضافت الوزارة أنه منذ الأول من يناير 2026، تم تسجيل 114 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، من بينها 10 حالات مؤكدة، دون تسجيل أي وفيات.

وضع باقي الأقاليم تحت أقصى درجات التأهب

وأوصى وزير الصحة بتنفيذ خطة استجابة تشمل تعزيز المراقبة الوبائية، وإنشاء نظام لإدارة الحوادث الصحية، وتكثيف حملات التوعية، والإدارة الفعالة للحالات في مرافق الرعاية الصحية، مع وضع باقي الأقاليم تحت أقصى درجات التأهب.

جدري القردة لم يعد يُمثل حالة طوارئ صحية عالمية

جدير بالذكر أنه فى ديسمبر 2025 أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جدري القردة لم يعد يُمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك بعد تراجع مطرد في حالات الإصابة والوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة.

وأعلنت منظمة الصحة "حالة الطوارئ الصحية العامة المثيرة للقلق في العالم" في أغسطس 2024 بعد تفشي جدري القردة بشكل رئيسي في جمهورية الكونغو.

