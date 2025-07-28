بعد تحذيرات من تفشي الفيروس عالميًا، وفاة أول حالة مصابة بجدري القرود في غانا

فيروس جدري القرود، أعلنت السلطات الصحية في غانا عن تسجيل أول وفاة بفيروس إمبوكس "جدري القردة"، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بسبب ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "جدري القرود".

وفاة أول حالة لجدري القرود في غانا

وأكدت السلطات الصحية في غانا أنه تم تأكيد على ظهور 23 إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 257 منذ رصد الفيروس لأول مرة في غانا في يونيو 2022، وتمثل الحصيلة الأخيرة أعلى زيادة أسبوعية منذ بدء تفشي فيروس جدري القرود وأول وفاة مسجلة في غانا، بحسب موقع "غانا بالعربية".

وفاة أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في غانا، فيتو

وقال وزير الصحة الغاني كوابينا مينتاه أكاندوه: إن "مفتاح الحد من التفشي هو الكشف المبكر والسلوك المسؤول"، مضيفًا: أن "الوضع تحت السيطرة"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.



يذكر أنه هناك تفشي لفيروس "إمبوكس"، جدري القرود، في إفريقيا، حيث تم تسجيل آلاف الإصابات هذا العام في غرب إفريقيا، وسجلت سيراليون نحو 3350 إصابة بجدري القرود، من بينها 16 حالة وفاة بالفيروس، وذلك في الفترة بين يناير وأواخر مايو 2025.

إصابة الآلاف بفيروس جدري القرود هذا العام

كما رصدت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوروندي آلاف الإصابات بفيروس جدري القرود هذا العام، وفق منظمة الصحة العالمية.

وأظهرت إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية في إفريقيا الأسبوع الماضي وجود أكثر من 47 ألف إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود، و221 وفاة بفيروس جدري القرود في أنحاء القارة منذ يناير 2024.

تفشي فيروس جدري القرود، فيتو



يذكر أن فيروس "إمبوكس"، المعروف باسم جدري القردة، هو عدوى فيروسية مرتبطة بالجدري، وتسبب حمى وآلامًا وطفحًا جلديًا، ويمكن أن تكون فتاكة، في حين ينتشر المرض عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق مع المصابين أو بلمس مواد ملوثة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من فيروس"إمبوكس"، وأعلنت الخميس أنها قررت إبقاء حالة التأهب القصوى من وباء "إمبوكس" مع ارتفاع عدد الإصابات والدول المتضررة.

منظمة الصحة العالمية في حالة تأهب قصوى

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان عقب اجتماع لجنة الطوارئ في جنيف، أنها قررت الإبقاء على حالة التأهب القصوى، نظرًا للزيادة المستمرة في عدد الإصابات والامتداد الجغرافي للمرض وأعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعيق الاستجابة، بالإضافة إلى نقص التمويل.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، فيتو

كما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس عن طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي في 14 أغسطس 2024 في مواجهة الانتشار السريع للإصابة بفيروس جدري القردة في إفريقيا، خصوصًا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وينتمي فيروس"إمبوكس" إلى عائلة مرض الجدري، ويمكن أن ينتقل إلى البشر من حيوانات مصابة لكن أيضا من إنسان إلى آخر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.

ويسبب المرض، الذي اكتشف لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي كانت تعرف وقتها بـ "الزائير"، حمى وآلاما عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل، ويمكن أن يكون قاتلًا.



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