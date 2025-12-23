الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الصحة: توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع بالدم

 شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات إحدى منظمات المجتمع المدني لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم

 وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفعاليات تأتي انطلاقًا من أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع الجمعية في تنفيذ حملات توعية بالمحافظات، تماشيًا مع خطتها لرفع الوعي المجتمعي بالتبرع المنتظم.

توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة دور الوزارة في توفير فرق طبية مدربة وفق المعايير العالمية لتنفيذ حملات التبرع، مع ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة، لسلامة المتبرعين ومأمونية الدم.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الفعاليات تناولت جهود الوزارة في زيادة معدلات التبرع من خلال حملات لصالح مرضى الأورام السرطانية، وحملات موسعة في اليوم العالمي للتبرع بالدم.

مدبولي: نواصل السعي لإحداث نقلة نوعية في ملفي الصحة والتعليم

الصحة: تقديم 34 مليون خدمة طبية بمستشفيات ومراكز أمانة المراكز المتخصصة

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة لحماية المتبرعين وتوفير دم آمن للمرضى، مشددة على أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني عنصر محوري في توسيع قاعدة المتبرعين المنتظمين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم.

