محمد عبد القدوس، فنان ظلمته شهرة زوجته ونجله وعبد الحليم غنى له أطرف أغانيه

محمد عبد القدوس، ممثل مسرحي وسينمائي، هو أول من كون فريقًا للتمثيل بالنادي الأهلي الذي كان يحمل عضويته، هو والد الأديب إحسان عبد القدوس، شارك مع زميله حسن فايق في مظاهرات ثورة 1919، رحل في مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1969.



ولد الفنان محمد أحمد رضوان عبد القدوس الشهير بـ محمد عبد القدوس بالشرقية عام 1888 لأب تعلم بالأزهر ويعمل بالمحاكم الشرعية، نشأ في بيت محافظ بل متشدد، درس الهندسة في مدرسة الفنون والصنايع وهي تعادل اليوم كلية الهندسة، وعمل مهندسًا في الطرق والكباري، وأرسل إلى الأقصر ليشرف على مشروعات كانت تنفذ هناك، ثم عين مدرس فى مدرسة الصنائع بنجع حمادي ووضع منولوجًا يصف فيه سوء الحياة التي يعيشها هناك فقال: رحت أتفرج على البيت الجديد.. التقيته حاصل وبابه من جريد/ والعقارب صف واحد من بعيد.

الفنان محمد عبد القدوس



تعرف محمد عبد القدوس على الممثلة فاطمة اليوسف الشهيرة بـ روز اليوسف أثناء إحدى حفلات النادي الأهلي الذي يقدم فيه بصفته عضوًا بعض حفلات المونولوج وأعجبت به روز اليوسف ووقع الحب بينهما واتفقا على الزواج، لكن رفض والده وطرده من المنزل، وبعد الزواج استقال من وظيفته وانضم إلى جمعية هواة التمثيل بعد أن تعرف على نجيب الريحاني.

نشأة مع أب أزهري

نشأ محمد عبد القوس وتربى في بيت يتلى فيه القرآن الكريم وفي نفس الوقت يغني فيه صالح عبد الحي صديق والده الشيخ أحمد رضوان، لقب برائد محمد فن التمثيل لأنه ضحى بوظيفته الكبيرة من أجل التمثيل في وقت كان فيه الفن عيبًا، كتب أول مونولوج يقول فيه: وكان أول منولوج اشتهر عنه منولوج العروسة ومطلعه: في مرة وأنا ماشي نواحي العباسية.. قابلتني بنت حلوة أطول مني شوية.



يا سيدي أمرك

لخفة دمه اختاره المخرج محمد كريم في دور صغير في فيلم "الوردة البيضاء" في دور الموظف زميل الفنان محمد عبد الوهاب أصبح بعدها قاسمًا مشتركًا في أفلام كريم وعبد الوهاب مثل دموع الحب، رصاصة في القلب، يحيا الحب، وقدم بعدها إلى السينما 17 فيلمًا أشهرها ليالي الحب مع عبد الحليم حافظ وإيمان حيث غنى له عبد الحليم في الفيلم أغنية "يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي"، أنا حرة مع لبنى عبد العزيز وهو من تأليف ابنه احسان عبد القدوس.



من الأفلام القليلة التي قدمها الممثل محمد عبد القدوس: سر طاقية الإخفاء، صاحبة الملاليم، آثار في الرمال، ثلاثة رجال وامرأة، شريك حياتي، أحب البلدي، غروب، العمر واحد وغيرها.

كما شارك في فيلم "ليالي الحب"، مع "العندليب" عبد الحليم حافظ، الذي غنى له ضمن الأحداث أغنيته الشهيرة "يا سيدي أمرك".

غنى له عبد الحليم في ليالي الحب



نافس محمد عبد القدوس في حب روزا اليوسف الفنان زكي طليمات وتم الطلاق لتتزوج روزا من طليمات وتنجب ابنتها الوحيدة آمال، لكن أصر الشيخ أحمد رضوان أن يربى حفيده إحسان في بيته بحي العباسية وتشرف على تربيته عمته نعمات رضوان بعد أن قررت روز اليوسف التفرغ للصحافة وأسست مجلة روز اليوسف التي تحولت مع الوقت إلى مؤسسة صحفية كبرى.

