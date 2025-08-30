للنوم والاسترخاء، فوائد مشروب الزنجبيل والليمون في الليل

يُعاني الكثيرون من صعوبة في النوم أو الاسترخاء بعد يوم طويل، ما يدفعهم للبحث عن حلول طبيعية تساعدهم على تحقيق الراحة، ويبرز شاي الزنجبيل والليمون كخيار مثالي، ليس فقط كمشروب دافئ يساعد على الاسترخاء، بل لأنه يقدم فوائد صحية متعددة قد تجعله جزءًا أساسيًا من روتينك الليلي.

هذا المشروب، الذي يتكون من منقوع الزنجبيل الطازج والليمون مع إضافة اختيارية من العسل، قد لا يسبب النعاس بشكل مباشر، لكنه يساهم في تهدئة الجسم والذهن، ويساعد على محاربة عدد من المشكلات الصحية الشائعة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفوائد الصحية لمشروب الزنجبيل والليمون

1. تهدئة عسر الهضم

إذا كان العشاء الدسم يسبب الأرق، فإن كوبًا من شاي الزنجبيل والليمون قد يكون الحل. يشتهر الزنجبيل بقدرته على تسريع عملية تفريغ المعدة، بينما يحتوي الليمون على مركب "الليمونين" الذي يساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما يخفف الشعور بالثقل والامتلاء.

2. تخفيف الغثيان

لطالما استخدم الزنجبيل كعلاج فعال للغثيان المرتبط بحالات مثل الحمل أو العلاج الكيميائي، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول 1 إلى 1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا قد يمتلك تأثيرًا مضادًا للغثيان. وفي حين أنه أكثر فاعلية في الوقاية من الغثيان المرتبط بالحمل، إلا أن تأثيره على منع القيء قد يكون محدودًا.

3. مكافحة احتقان الأنف

يمكن أن يساعد البخار المتصاعد من شاي الزنجبيل والليمون الساخن على فتح تجاويف الأنف، مما يخفف من الاحتقان ويجعل التنفس أسهل. كما أن دفء المشروب يهدئ التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط. ورغم أن هذه الفوائد تعتمد بشكل كبير على الطب الشعبي، إلا أنها قد تكون مفيدة خاصة خلال مواسم البرد والإنفلونزا.

4. التخفيف من الإمساك

يعد الجفاف أحد أسباب الإمساك الشائعة. كوب دافئ من شاي الزنجبيل والليمون ليلًا يساهم في تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء. لكن يجب التأكيد على أن شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم يبقى أمرًا ضروريًا لمكافحة الإمساك المزمن. وفي حال استمرت المشكلة، ينصح باستشارة مختص.

5. محاربة الالتهابات

يحتوي الزنجبيل على مركب "جينجيرول"، المعروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات والأكسدة.

6. ترطيب الجسم

لا يمكن إغفال أهم فائدة للمشروب، وهي الترطيب. شرب شاي الزنجبيل والليمون هو وسيلة رائعة لترطيب الجسم، وهو أمر حيوي للحفاظ على أداء الأعضاء الحيوية مثل الكلى والأمعاء والقلب بشكل سليم.

