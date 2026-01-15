أمريكا تحرك حاملة طائرات ومدمرات هجومية إلى الشرق الأوسط

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، عن توجيه وزارة الدفاع الأمريكية بتحريك حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، يرافقها عدد من المدمرات، من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط.

أفادت مراسلة قناة "Newsnation" بأن مجموعة حاملة الطائرات الهجومية الأمريكية يو إس إس أبراهام ومجموعتها الضاربة تبحر نحو الشرق الأوسط مغادرة بحر الصين الجنوبي.

وذكرت مراسلة القناة في البيت الأبيض كيلي ماير عن مصدر لم تسمه في صفحتها على منصة "X" أن "الولايات المتحدة تنقل مجموعة حاملة طائرات هجومية من بحر الصين الجنوبي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

وأضافت أن نقل المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط- وسط توتر مع ايران - سيستغرق أسبوعا أو ما شابه حتى يكتمل.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المؤشرات على استمرار استعدادات واشنطن لخيارات عسكرية محتملة، خصوصًا في ما يتعلق بالملف الإيراني، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حاولت تهدئة المخاوف من اندلاع مواجهة وشيكة، من دون أن تغلق الباب أمام جميع السيناريوهات.

وكانت شبكة «إن بي سي» الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين ومصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على إعداد خطط وخيارات عسكرية مختلفة تحسبًا لأي تصعيد محتمل، موضحة أن هذه الاستعدادات لا تزال قائمة خلال الأسبوع الجاري.

ووفق التقرير، فقد أطلع ترامب فريقه للأمن القومي على أهدافه العامة من أي تحرك عسكري محتمل، بينما يقوم البنتاجون بصياغة خيارات «مخصصة» لتحقيق هذه الأهداف، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لاتخاذ القرار النهائي.

وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة في التعامل مع التطورات المرتبطة بإيران، مشددين على أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عدة طائرات تزويد بالوقود عسكرية أمريكية من طراز "KC-135" أقلعت من قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، إلى وجهة غير معلومة.

وسبق أن حذر مسؤولون أوروبيون من احتمال أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما أكد مسؤول أمريكي بدء عملية سحب بعض الأفراد من القواعد الرئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، وذلك في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للنظام الإيراني.

وكان ترامب قد هدد السلطات الإيرانية بعواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين، معلنا استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" المحتجين في إيران.

إلا أنه أكد اليوم خلال تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات تفيد بأن السلطات الإيرانية لا تخطط لإعدام المتورطين في الاضطرابات.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.

وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي، أسفرت عن مقتل عناصر أمن ومتظاهرين على حد سواء.

