خطة تسليم شقق الإسكان المتوسط للحاجزين بحدائق العاصمة

وجه المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بدفع معدلات الإنجاز وتسريع التنفيذ وفق البرامج الزمنية المعتمدة لمشروعات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور متوسط الدخل بالإعلان الرابع عشر، من أجل الالتزام بخطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق. 

وأشار إلى خطة تسليم الوحدات السكنية مع نهاية مارس القادم والتي تضم الإنتهاء من تنفيذ عدد (٥٤) عمارة بعدد (١٢٩٦) وحدة سكنية ضمن تنفيذ عدد (١١١) عمارة بإجمالي (٢٦٦٤) وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين ١٠٠ و١٢٠ مترًا مربعًا. 

وشدد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام الحرفي بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ جميع المراحل، مؤكدًا أن رضاء المواطن هو الهدف والغاية، وأن المشروعات الجارية تُعد ركيزة محورية في مسار التنمية العمرانية المتكاملة التي تنتهجها الدولة، مشددًا على أنها تحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية وزارة الإسكان.

وأكد في الوقت ذاته أن الجهاز يعمل بروح التحدي للزمن، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود، ورفع معدلات الأداء، والتواجد الميداني المستمر، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة لصالح المواطنين المستحقين.

كما شدد على تكثيف الأعمال وضغط الجداول الزمنية لسرعة الانتهاء من خطة تسليم الوحدات للعملاء في المواعيد المحددة، وجودة الأعمال وضرورة مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المقررة، إلي جانب متابعة أعمال تنفيذ شبكات المرافق (مياه – صرف – طرق - كهرباء)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام وتنفيذ الأرصفة، وأعمال الزراعة.

وأكد المهندس أحمد العربي، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مكثفة من قيادات الجهاز، لضمان تنفيذ كافة التوجيهات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ، بما يعكس التكامل بين القيادة السياسية والجهات التنفيذية في دفع مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الدولة.

