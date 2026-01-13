الشربيني: إطلاق مبادرة لتعزيز الشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أن الوزارة تدرس مبادرة لتعزيز الشراكة بين صندوق الإسكان الإجتماعي مع شركات القطاع الخاص لتوفير شقق سكنية تناسب المواطنين.

وقال الشربيني، خلال احتفالية الوزارة بمرور 10 سنوات على مبادرة سكن لكل المصريين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين.

وقال الشربيني إن الوزارة تعمل على توفير الأراضي المناسبة للمطورين وسيتم عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين لوضع آليات التنفيذ للمبادرة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة على أن يتم التعميم بالمدن الجديدة.

وسبق وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد ولا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقًا للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ تسلمها 6 – 7 سنوات.



