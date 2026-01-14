الإسكان تطرح فرص تجارية بالمزاد العلني

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة طرح فرص تجارية مميزة للبيع بالمزاد العلني ويضم الطرح عدد (١٠) محلات تجارية بمساحات تتراوح بين (١٤ م٢ إلى ٩٨ م٢).



وتعقد جلسة المزاد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦ وتأمين دخول المزاد: ٥٠،٠٠٠ جنيه وتطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز.

وأكد الجهاز أن المزاد فرصة لبدء مشروع تجاري في موقع حيوي في مدينة طيبة الجديدة كمدينة واعدة بتنمية عمرانية مستمرة ومشروعات خدمية قوية.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة ممثلة تعمل على التوسع على الإسكان الأخضر وتفعيل محور شقق الإيجار ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

وقال الشربيني خلال احتفالية الوزارة بمرور 10 سنوات على مبادرة سكن لكل المصريين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، إن ملف الاسكان له أولوية قصوى من الدولة وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

أضاف أنه على مدار سنوات طويلة واجه القطاع الإسكاني تحديات كبيرة وغياب الحلول السكنية الملائمة وانتشار العشوائيات، ومن هذا المنطلق تعاملت الدولة مع الملف باعتباره أحد الملفات التي لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن برنامج سكن لكل المصريين يهدف لتوفير 2 مليون وحدة سكنية.



كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن الوزارة تدرس مبادرة لتعزيز الشراكة بين صندوق الإسكان الإجتماعي مع شركات القطاع الخاص لتوفير شقق سكنية تناسب المواطنين.

وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي المناسبة للمطورين وسيتم عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين لوضع آليات التنفيذ للمبادرة، لافتا إلى أنه سيتم البدء بمدن العبور الجديدة والعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة على أن يتم التعميم بالمدن الجديدة.

