خطوات السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الاسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل السداد المعجل لشقق الإسكان الاجتماعي قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وتستعرض فيتو الخطوات كالتالي:

- تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل من هنا.

-الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور).

-سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل".

-تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.

-رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت.

-الضغط على خانة “أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة”.

-الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.

-ستصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب.

- رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".

- يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض.

-يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.

- بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.

-بعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.

-بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".

-يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.

-سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد ولا تسترد في حالة العدول عن الطلب.

-في حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده.

-قيمة المبلغ تمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقًا للآتي:

نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 - 4 سنوات

نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 - 6 سنوات.

نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.

-يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.

- قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.

