انطلاق الاختبارات الشفوية لوظائف تعاونيات البناء والإسكان

18 حجم الخط

انطلق اليوم الثلاثاء ١٣ يناير ٢٠٢٦ أول أيام الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة شغل ٨٦ وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

قامت اللجنة اليوم برئاسة اللواء مهندس/ وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باختبارات التوظيف من التنظيم والإدارة "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" وهي لجنة حكومية مسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة، وتضع أسس وشروط التقدم للوظائف الحكومية، وتقوم بإجراء الاختبارات الإلكترونية والفرز، وتتابع مراحل التعيين لضمان الكفاءة والعدالة وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بمدينه نصر.

أكد "البارودي" أن الهدف الأساسي من هذه السلسلة من الاختبارات - التي تنتهي في منتصف شهر فبراير المقبل - هو ضخ دماء جديدة من الكوادر المؤهلة تأهيلًا عاليًا مشيرًا إلى أن اختيار "أفضل العناصر" ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية لضمان استدامة وجودة خدمات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق

وقال وزير الإسكان: إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، وخاصة أعمال رفع كفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكافة عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشددًا على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، حيث يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكافة عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.

وكان قد عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المماشي السياحية في مدن "العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات"، بجانب مقترح وتصور خاص بالمشروعات المقرر طرحها والتي تضم مباني تجارية ومطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية وضع ضوابط لمشروعات المماشي السياحية بكافة المدن وعدم التسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا آخر لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.