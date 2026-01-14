الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توسع صيني غير مسبوق في الغواصات النووية وتراجع لافت للقدرات الأمريكية

غواصة نووية تتبع
غواصة نووية تتبع جيش التحرير الشعبي الصيني
18 حجم الخط

تحولات لافتة ألقت بظلالها على موازين القوة البحرية النووية حول العالم بصورة قد تعيد تشكيل سباق التسلح النووي تحت سطح البحار، حيث احتلت الصين المرتبة الثانية في قائمة تصنيع الغواصات النووية متقدمة على روسيا في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من صعوبات تقنية قد تدفعها إلى الابتعاد عن صدارة تصنيع الغواصات النووية في العقد الثالث من القرن الحالي.

وتمتلك الصين أسطولا متناميا من الغواصات النووية، يشمل غواصات هجومية من فئة "شانج" من طراز "093"، وغواصات صواريخ باليستية من فئة "جين" من طراز "094"، مع تطوير مستمر لجيل جديد مثل فئة "096"، وجميعها مزودة بأنظمة صواريخ متطورة مثل "واي جيه-18"، وصواريخ باليستية عابرة للقارات.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميليتاري ووتش"، فقد ارتفع عدد الغواصات النووية التي يمتلكها جيش التحرير الشعبي الصيني، مشيرا إلى أن حجم الأسطول الصيني من تلك الغواصات تجاوز حجم البحرية الروسية، مما يجعلها ثاني أكبر أسطول بعد أسطول الولايات المتحدة الأمريكية.

توسع صيني في تصنيع الغواصات النووية

وأرجع تقرير نشره الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية ذلك إلى توسع الصين في تصنيع الغواصة الهجومية من فئة "تايب 093 بي"، مشيرا إلى أن البحرية الصينية لديها حاليا 32 غواصة نشطة تعمل بالطاقة النووية، مقارنة بما يقدر بـ25 إلى 28 غواصة نووية تمتلكها البحرية الروسية، بما في ذلك تسع غواصات هجومية قديمة من طراز "إيه 093 بي"، وتسع غواصات من فئة "إيه 094/094"، و14 غواصة هجومية من طراز "بي.093".

وبحسب الموقع، لا يعرف سوى القليل نسبيا عن الغواصات الصينية النووية من فئة "تايب 093 بي"، على الرغم من أنه من المتوقع أن يجري بها دمج الصواريخ الباليستية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت "واي جيه-20"، وصواريخ كروز "واي جيه-19"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كأسلحة أساسية.

تراجع القدرة الأمريكية في سباق التسلح تحت البحار

يقول التقرير: أدركت البحرية الأمريكية تحديا سريع النمو من أسطول الغواصات الصيني، مع دخول أجيال جديدة من الغواصات والأسلحة المرتبطة بها إلى الخدمة بمعدل لا مثيل له، فيما واجهت البحرية الأمريكية نقصا كبيرا في القدرة على تصنيع المزيد من الغواصات.

ويضيف: من المتوقع أن يظل أسطول الغواصات الأمريكية أقل بكثير من الأرقام المخطط لها، مع قدرة أحواض بناء السفن في الولايات المتحدة على بناء 1.2 غواصة هجومية فقط سنويا، فيما تبقى الولايات المتحدة متخلفة بشكل كبير في دمج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في غواصاتها وأساطيلها السطحية.

تكنولوجيا متقدمة تعوق تعقب الغواصات النووية الصينية

ونقل التقرير عن ضابط البحرية الأمريكية السابق كريستوفر كارلسون قوله: ستوفر الغواصة الصينية الهجومية الجديدة "095" وغواصة الصواريخ الباليستية "096" لبحرية جيش التحرير الشعبي الريادة على الغواصات الأمريكية والروسية، حيث من المتوقع أن تدمج الغواصات الصينية مجموعة من الميزات الجديدة مثل تقنيات الدفع المغناطيسي والمراوح ذات الحواف التي يصعب رؤيتها أو تتبعها؛ وستكون الغواصة "095"، مما يزيد من صعوبة تعقب الغواصات؛ وفي ظل تلك المؤشرات، ستصبح الصين رائدة في مجال تصنيع الغواصات النووية في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روسيا الصين الولايات المتحدة الغواصات النووية صواريخ باليستية ميليتاري ووتش

مواد متعلقة

سماء أوكرانيا تشتعل بـ "سوط الرب" الروسي.. صاروخ أوريشنك الفرط صوتي يمزق جدار الصوت بسرعة 13 ألف كم/ساعة.. ويضع العالم أمام الثالوث النووي

خبيرة تكشف الموقف الصيني من الغواصات الأمريكية النووية في شبه الجزيرة الكورية

هل تقترب اليابان من الخيار النووي؟ مجلة يابانية تكشف تصريحات لمسئول مقرب من رئيسة الحكومة.. وتحذيرات من تصاعد التوترات الإقليمية وتهديد الترسانة النووية الصينية المتنامية

صراع الكبار يهدد العالم.. تقرير البنتاجون حول رؤوس الصين النووية يشعل الموقف.. بكين تتهم واشنطن بنشر روايات كاذبة.. تحذير من سباق تسلح نووي ثلاثي.. وانتهاء معاهدة ستارت الجديدة ينذر بتصعيد روسي أمريكي
ads

الأكثر قراءة

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية