الرئيس الصيني يهنئ صحيفة جيش التحرير الشعبي اليومية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، رسالة تهنئة إلى صحيفة "جيش التحرير الشعبي الصيني" اليومية، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها.

الذكرى الـ 70 لتأسيس صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني

وأرسل الرئيس الصيني، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، التهاني الحارة إلى أسرة الصحيفة نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية.

وفي الرسالة، قال شي جين بينج، إن الصحيفة قدمت، على مدى العقود السبعة الماضية، إسهامات بارزة للمضي قدما في التقاليد العريقة للحزب والقوات المسلحة، وتنشئة أجيال من الضباط والجنود الثوريين، ودعم تطوير القوات المسلحة الشعبية.

وأكد أنه يتعين على الصحيفة الالتزام بمبادئها الأساسية مع تحقيق إنجازات جديدة والسعي لبناء نظام اتصالات عسكرية حديثة أكثر فعالية، بهدف تعزيز قوة كبرى تدعم تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

صوت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

وعُقد اجتماع في بكين اليوم، احتفالا بذكرى تأسيس الصحيفة، وقرأ خلاله "تشانغ شنغ مين" نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، رسالة شي.

وأشار تشانغ، إلى أنه ينبغي على الصحيفة أن تظل ثابتة في نقل صوت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية، مع توفير دعم أيديولوجي وجماهيري قوي لدفع قضية بناء جيش قوي.

وتعد صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية، التي تأسست في الأول من يناير عام 1956، الصحيفة الرسمية للجنة العسكرية المركزية.

