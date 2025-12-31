الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الصيني يهنئ صحيفة جيش التحرير الشعبي اليومية بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو
18 حجم الخط

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينج، رسالة تهنئة إلى صحيفة "جيش التحرير الشعبي الصيني" اليومية، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسها.

الذكرى الـ 70 لتأسيس صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني

وأرسل الرئيس الصيني، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، التهاني الحارة إلى أسرة الصحيفة نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية.

 

وفي الرسالة، قال شي جين بينج، إن الصحيفة قدمت، على مدى العقود السبعة الماضية، إسهامات بارزة للمضي قدما في التقاليد العريقة للحزب والقوات المسلحة، وتنشئة أجيال من الضباط والجنود الثوريين، ودعم تطوير القوات المسلحة الشعبية.

 

وأكد أنه يتعين على الصحيفة الالتزام بمبادئها الأساسية مع تحقيق إنجازات جديدة والسعي لبناء نظام اتصالات عسكرية حديثة أكثر فعالية، بهدف تعزيز قوة كبرى تدعم تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

صوت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

وعُقد اجتماع في بكين اليوم، احتفالا بذكرى تأسيس الصحيفة، وقرأ خلاله "تشانغ شنغ مين" نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، رسالة شي.

 

وأشار تشانغ، إلى أنه ينبغي على الصحيفة أن تظل ثابتة في نقل صوت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية، مع توفير دعم أيديولوجي وجماهيري قوي لدفع قضية بناء جيش قوي.

 

وتعد صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني اليومية، التي تأسست في الأول من يناير عام 1956، الصحيفة الرسمية للجنة العسكرية المركزية.

الرئيس الصيني يعلن عن مساعدات بـ 100 مليون دولار لغزة

صحيفة ألمانية: الرئيس الصيني يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الصيني جيش التحرير الشعبي الصيني صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني شي جين بينج

مواد متعلقة

ردا على الدعم الأمريكي، الصين تطلق أكبر مناوراتها العسكرية حول تايوان

الصين تتخذ قرارات صارمة بشأن تصدير الفضة بداية العام 2026

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، تعادل إيجابي بين الكاميرون وموزمبيق في الشوط الأول

أمم إفريقيا، منتخب السودان يتأخر 1-0 أمام بوركينا فاسو في الشوط الأول

بوركينا فاسو يتخطى السودان بهدفين ويتأهلان معا لثمن نهائي أمم إفريقيا 2025

تعرف على القنوات الناقلة لحفل أنغام في السعودية الليلة

أمم أفريقيا، منتخب الجزائر يضرب غينيا الاستوائية بثلاثية في الشوط الأول

أسرة تحرير "فيتو" تحتفل بقدوم العام الجديد، وتتعهد بالحفاظ على ثقة القراء (صور)

أمم أفريقيا، الجابون تتقدم على كوت ديفوار 1/2 في الشوط الأول

القادسية يفوز بثلاثية أمام الشباب في الدوري السعودي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

الريال القطري يسجل 13.07 جنيه للبيع في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نحتفل ببداية السنة الجديدة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل الأبراج والتنجيم والتاروت دليل على المستقبل؟ محمد المهدي يوضح (فيديو)

قصة زواج السيدة زينب ومعلومات عن زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads