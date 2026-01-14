5 مباريات دون تسجيل، محمد صلاح يسعى إلى فك شفرة شباك السنغال الليلة

الأربعاء 14 يناير 2026
يسعى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى فك النحس الذي يلازمه في مباريات السنغال، ما قد يعني تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا 2025، الجارية في المغرب.

يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

منتخب مصر لا يخسر مباراة يسجل فيها محمد صلاح 

ويتفاءل منتخب مصر بأهداف محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، إذ لم يخسر الفريق أي مباراة عندما يسجل نجم ليفربول.

وسجل صلاح 11 هدفًا في 11 مباراة مختلفة عبر مسيرته في 5 نسخ من كأس أمم أفريقيا، فاز الفراعنة في 9 مباريات، وتعادلوا مرتين.

عقدة هز شباك السنغال تطارد محمد صلاح 

لكن صلاح، الذي سجل في شباك 11 منتخبًا بكأس أمم أفريقيا (أكثر من أي لاعب آخر)، يعاني من عقدة في مباريات السنغال بكل البطولات.

جناح ليفربول واجه أسود التيرانجا في 5 مناسبات، ولم ينجح في هز الشباك، فيما فاز مرة وحيدة، وتعادل مثلها، وخسر 3 مرات.

الفوز الوحيد لصلاح على السنغال جاء في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بنتيجة 1-0، وقتها سدد نجم ليفربول كرة ارتطمت بالمدافع لتدخل المرمى.

لكن في لقاء الإياب، تلقى المنتخب المصري خسارة مماثلة في الوقت الأصلي، وفقد تذكرة التأهل إلى المونديال بركلات الترجيح.

أما التعادل الوحيد فجاء في نهائي نسخة 2021 من كأس أمم أفريقيا، وحسمه المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

