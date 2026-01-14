الأربعاء 14 يناير 2026
غاب عن التألق في أمم أفريقيا، نجم منتخب المغرب يقترب من الدوري الإنجليزي

دخل نادي إيفرتون الإنجليزي، في مفاوضات جادة مع فنربخشة التركي لضم مهاجمه الدولي المغربي يوسف النصيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إيفرتون مهتم بالتعاقد مع يوسف النصيري

وذكر الصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج عبر صفحته الرسمية على "إكس" أن إيفرتون يدرس إتمام صفقة مفاجئة بضم يوسف النصيري.

وأضاف الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس": "فنربخشة منفتح على المفاوضات بشأن إعارة اللاعب المغربي أو انتقاله نهائيًا".

ويرتبط النصيري البالغ من العمر 28 عامًا بعقد مع فنربخشة حتى عام 2029.

يوسف النصيري يغيب عن التألق في كأس أمم أفريقيا 2025

ويتواجد يوسف النصيري حاليًا مع منتخب المغرب الذي يستعد لمواجهة نارية أمام نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ويلعب النصيري دور البديل منذ بداية البطولة، إذ لم يسبق له المشاركة أساسيًا طوال مشوار أسود الأطلس، ويلعب أيوب الكعبي وإبراهيم دياز على حسابه، علمًا بأنه فشل في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن.

نوتنجهام فورست يريد يوسف النصيري أيضا 

وكانت بعض التقارير الصحفية قد كشفت منذ أيام، أن نوتنجهام فورست يجهز أيضًا عرضًا لضم المهاجم المغربي في الميركاتو الشتوي.

وتشهد الأيام المقبلة وبعد انتهاء مشاركة النصيري في كأس أمم أفريقيا، حسم مصير مهاجم أسود الأطلس، وسيختار بين عرضي إيفرتون ونوتنجهام فورست.

ويأمل يوسف النصيري في استعادة تألقه للعودة للعب أساسيا مع منتخب المغرب في كأس العالم المقبل.

