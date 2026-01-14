مصر vs السنغال.. مَن يعبر إلى نهائي الكان؟ الفراعنة في مواجهة أسود التيرانجا الليلة.. معركة الثأر بين ماني وصلاح.. وحسام حسن يبحث عن المجد

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب السنغال، في الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

صلاح في مواجهة ماني، فيتو

مواجهة ثأرية للفراعنة

مباراة اليوم تحمل طابعا ثأريا لـمنتخب مصر في مواجهة أسود التيرانجا، خاصة أن الأخير حرم الفراعنة من التتويج بلقب أمم أفريقيا في نسخة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، كما أن منتخب السنغال حرم الفراعنة أيضا من التأهل لمونديال قطر 2022، عندما تغلب عليه في المباراة الإياب في السنغال بهدف نظيف وهي نفس نتيجة الذهاب لصالح مصر، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح، وينجح السنغاليون بركلات الترجيح للمرة الثانية، في انتزاع بطاقة التأهل لمونديال قطر.

لما سبق، سيفرض الطابع الثأري نفسه على أرضية ملعب طنجة الكبير في مواجهة الليلة بين الجيل الحالي للفراعنة بقيادة محمد صلاح الحالم برفع كأس الأمم الإفريقية قبل إنهاء مشواره الدولي، إلى جانب رد الاعتبار أمام صديقه ساديو ماني، الذي قاد الجيل الحالي للسنغال لإسقاط الفراعنة في جولتين حاسمتين.

حسام حسن، فيتو

حسام حسن يبحث عن دخول التاريخ

أما حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيدخل مباراته اليوم أمام السنغال بدوافع كبيرة، وهي الثأر من المنتخب السنغالي والإطاحة به خارج منافسات أمم إفريقيا، ومواصلة الطريق إلى المباراة النهائية لتحقيق حلم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة، حتى يسطر اسمه بحروف من الذهب في سجلات الكرة المصرية والأفريقية مدربا، كما سطره لاعبا ومهاجما فذا ذاع صيته في الأدغال الأفريقية، أما هدفه الأكبر كما يذكر دائما فهو إسعاد جموع المصريين بلقب البطولة وإعادة الهيبة المفقودة للفراعنة من 2010.

منتخب السنغال، فيتو

السنغال يحلم بالنجمة الثانية

في المقابل، يدخل منتخب السنغال مباراته أمام منتخب مصر متسلحا بكتيبة من النجوم يتقدمهم ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، وزميل محمد صلاح السابق في فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب إسماعيلا سار جناح كريستال بالاس الإنجليزي، والظهير الأيمن كريبين دياتا لاعب موناكو الفرنسي.

ويطمح أسود التيرانجا للفوز على الفراعنة والتأهل للمباراة النهائية بحثا عن تحقيق الحلم والتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، خاصة أنه يحمل في سجل مشاركاته في الكان لقبا واحدا انتزعه من منتخب مصر في نهائي أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

محمد صلاح قائد منتخب مصر، فيتو

حسام حسن: السنغال ليس العقدة للفراعنة

وأكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن السنغال ليست عقدة للفراعنة، موضحا “نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في الكرة”.

وقال حسام حسن: “من يواجه منتخب مصر يلعب وهو خائف والفيديوهات المستفزة لنا تحفزنا قبل المباريات”.

وتابع: “أفتخر بتاريخ مصر في الفوز بأمم أفريقيا بالتتويج 7 مرات، حصلت منهم على 3 كلاعب”.

وأكمل: أفريقيا تمتلك مواهب كبيرة لا تقل عن اللاعبين الأوروبيين وعلى رأسهم صلاح في مصر وحكيمي في المغرب وماني في السنغال.

وأشار إلى أن المنافسة بين صلاح وماني منافسة رائعة والثنائي نموذج للكرة العربية والأفريقية.

ساديو ماني، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

واستقر العميد على التشكيل الأساسي للفراعنة الذي سيدفع به أمام السنغال، في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين الليلة، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر لـ فيتو، أن الساعات الماضية شهدت مناقشات مكثفة بين أعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، من أجل مناقشة اختيار التشكيل الأمثل لمواجهة أسود التيرانجا، بناء على دراسة فنية وافية لكل نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس وإستراتيجيته التكتيكية التي اعتمد عليها خلال مبارياته الخمس التي خاضها في الكان حتى الآن.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

وبحسب المصدر، استقر الرأي بين أعضاء الجهاز الفني للفراعنة على الدفع أمام السنغال بنفس التشكيل الذي بدأ به المباراة الماضية أمام كوت ديفوار، وبناء عليه سيدخل منتخب مصر لقاء اليوم أمام أسود التيرانجا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - مروان عطية

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش

موعد مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، اليوم الأربعاء على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.