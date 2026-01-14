عبد الجليل: السنغال لن تندفع أمام منتخب مصر ومصطفى محمد سيكون له دور

18 حجم الخط

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام السنغال لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن المنتخب السنغالي يمتلك خبرات أفريقية تفوق ما يملكه منتخب كوت ديفوار، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء المرتقب.

السنغال لن يكرر خطأ كوت ديفوار

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة "cbc"، إنه يشعر بالقلق من المباراة، موضحًا أن السنغال لن يندفع هجوميًّا كما فعل منتخب كوت ديفوار، وهو ما قد يُصعب من مهمة المنتخب المصري خلال اللقاء.

وأضاف نجم الكرة المصرية السابق أنه يتوقع عدم إجراء تغييرات كبيرة على تشكيل منتخب مصر أمام السنغال، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد سيكون له دور مؤثر خلال الشوط الثاني من المباراة، وقد يكون عنصرًا حاسمًا في مجريات اللقاء.

حسام حسن

حسام حسن يغير طريقة اللعب أمام السنغال

وأشار عبد الجليل إلى أن حسام حسن نجح في مفاجأة منتخب كوت ديفوار بالضغط العالي من أجل قطع الكرة، وهو ما أسفر عن تسجيل هدف مبكر، موضحًا أن المدير الفني سيتعامل مع مواجهة السنغال بأسلوب مختلف، يعتمد على التأمين الدفاعي الجيد وعدم منح المساحات، مع محاولة استغلال أي فرصة سانحة للتسجيل.

وأوضح أن منتخب السنغال يمتلك خط وسط وهجومًا قويين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المنتخب السنغالي يشعر بالرهبة عند مواجهة منتخب مصر، لما يمتلكه الفراعنة من تاريخ وخبرات كبيرة في البطولات الأفريقية.

واختتم عبد الجليل تصريحاته بالإشادة بالمستوى الذي يقدمه إمام عاشور مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه يؤدي دورًا مميزًا في وسط الملعب، سواء على المستوى الهجومي أو الدفاعي، ونجح في صناعة الفارق داخل مركزه، وهو الدور الذي افتقده المنتخب خلال الفترات الماضية.

