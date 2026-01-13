محافظ أسوان: احتفالات العيد القومي تقتصر على تقليد رمزي توفيرا للنفقات (صور)

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن المحافظة حرصت هذا العام على اقتصار احتفالات العيد القومى لأسوان، والمتزامن مع الذكرى الـ 55 لافتتاح مشروع السد العالى أحد أعظم مشروعات القرن العشرين على تقليد رمزى بسيط، يعكس عظمة الحدث وقيمته التاريخية حيث تم الاكتفاء بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، يعقبها وضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للمحافظة فى مشهد يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة.

المؤتمر الصحفى

يأتى ذلك خلال المؤتمر الصحفى مع ممثلى الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة،

أضاف أن هذا التوجه يأتى إنطلاقًا من الحرص على ترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه أى مصروفات كانت مخصصة للاحتفالات إلى مجالات أكثر إلحاحًا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها دعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين منظومة النظافة العامة، والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن الوفورات المالية الناتجة عن هذا القرار سيتم توجيهها أيضًا لتوفير محولات كهرباء جديدة بعدد من القرى والنجوع والمناطق النائية بما يسهم فى استقرار التيار الكهربائى وتحسين جودة الحياة للأهالى.

أضاف أن الاحتفال الحقيقى بالعيد القومى يتحقق من خلال العمل الجاد وتلبية احتياجات المواطنين، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة التى تضع الإنسان فى مقدمة أولويات المحافظة.

