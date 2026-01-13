الثلاثاء 13 يناير 2026
رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية، تعادل سلبي بين مانشستر سيتي ونيوكاسل في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم في الـ45 دقيقة الأولى ولكن فشلت جميع المحاولات.

 

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، أليوني، ناثان آكي.

خط الوسط: سيلفا، سيمينيو، فيل فودين، نيكو أوريلي.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

 

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

 

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

 

 

