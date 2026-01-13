المغرب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

الثلاثاء 13 يناير 2026
أنهى منتخب المغرب اليوم الثلاثاء، تدريباته لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

 

المغرب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا

وخاض المنتخب المغربي آخر حصة تدريبية له بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث ركز المدير الفني وليد الركراكي، على الجوانب البدنية والتكتيكية والتقنية.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين، بما فيهم عز الدين أوناحي وسفيان أمرابط وغانم سايس، الذين عادوا بعد غيابهم عن المباريات السابقة بسبب الإصابة.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره النيجيري، يوم غد الأربعاء، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.


تاريخ المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا

كانت أولى مواجهات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا نسخة 1976 والتي أقيمت في إثيوبيا، حين فرض منتخب المغرب سيطرته الكاملة على البطولة، والتقى المنتخبان مرتين في مرحلة المجموعات، وحقق المغرب الفوز في المباراتين بنتيجتي 3-1 و2-1، في طريقه للتتويج بلقبه القاري الوحيد حتى الآن.

وفي نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 1980، نجحت نيجيريا في الثأر، بعدما فازت بهدف دون رد، لتتأهل إلى النهائي وتحصد لقبها الأول في تاريخها.

وعادت نيجيريا لتؤكد تفوقها في نسخة 2000، بفوز مستحق 2-0 في ختام دور المجموعات، عبر فينيدي جورج وجوليوس أجاهاوا.

واستعاد المغرب توازنه في بطولة 2004، حين تفوق على نيجيريا بهدف نظيف سجله يوسف حجي، في لقاء اتسم بالقوة التكتيكية والندية، وأكد قدرة المنتخب المغربي على مجاراة أقوى المنتخبات الإفريقية.

إجمالي تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا 

إجمالًا، تواجه المنتخبان 5 مرات في كأس الأمم الأفريقية، فاز المغرب في 3 مباريات مقابل فوزين لنيجيريا، دون أي تعادل، وهو ما يعكس الطابع الحاسم لهذه المواجهات دائما.

أما على صعيد المواجهات المباشرة بين المغرب ونيجيريا في جميع المسابقات، فقد تواجه المنتخبان في 11 مناسبة، فاز المغرب في 6 منها، بينما تفوقت نيجيريا في 3 مباريات، بينما تعادلا في مناسبتين.

 

الجريدة الرسمية