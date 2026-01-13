الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام ضمك في الدوري السعودي

18 حجم الخط

انتهت مباراة اتحاد جدة وضمك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

تعادل الاتحاد وضمك في الدوري السعودي

تقدم عبد الله القحطاني بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 37، قبل أن يدرك مهند الشنقيطي التعادل للاتحاد في الدقيقة 45.

وفي لقطة مثيرة، ألغى حكم اللقاء هدفًا للاتحاد سجله الشنقيطي في الدقيقة الثالثة بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، ليظل التعادل هو النتيجة النهائية.

وفي اللحظات الأخيرة طرد اللاعب فابينيو في الدقيقة 98، إثر تدخل عنيف، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.

ترتيب الاتحاد وضمك

بهذه النتيجة، يظل اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 27 نقطة، بينما يتقدم ضمك إلى المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق فوز واحد فقط والتعادل في مباراتين والخسارة في ست مواجهات.

