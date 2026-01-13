الثلاثاء 13 يناير 2026
ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يستعد للسنغال، أفشة إلى الاتحاد السكندري، وبرشلونة يضم نجم البرتغال

منتخب مصر
منتخب مصر
شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها.. 
 

 

منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا 

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير في مدينة طنجة المغربية، إستعدادا لمواجهة نظيره منتخب السنغال غدا الأربعاء

الاتحاد يسقط في فخ التعادل أمام ضمك في الدوري السعودي

انتهت مباراة اتحاد جدة وضمك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

 

مايكل كاريك مدير فنيا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الحالي

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين مايكل كاريك مدربًا للفريق الأول حتى نهاية موسم 2025-26 لخلافة البرتغالي روبين أموريم المقال.

 

المغرب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 

أنهى منتخب المغرب اليوم الثلاثاء، تدريباته لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. المغرب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا وخاض المنتخب المغربي آخر حصة تدريبية له بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث ركز المدير الفني وليد الركراكي، على الجوانب البدنية.

الزمالك يكتفي بتدريبات استشفائية للاعبيه الأساسيين في لقاء زد

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم.

 

"أوبتا" تصدم الفراعنة: السنغال الأوفر حظًا للوصول لنهائي أمم أفريقيا

كشفت شبكة أوبتا (Opta) العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، توقعاتها الصادمة بشأن المواجهة المصيرية القادمة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

 

تأكيدا لـ فيتو الأهلي يعلن إعارة أفشة إلى الاتحاد السكندري

أعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية. شارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب التتش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على وداعه، متمنين له التوفيق خلال فترة الإعارة.

 

برشلونة يعلن رسميا ضم كانسيلو من الهلال السعودي

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم جواو كانسيلو حتى نهاية الموسم قادما من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة وسيرتدي القميص رقم 2

 

أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

 

مفاجأة البطولة، المصرية للاتصالات يواصل صحوته ويطيح بفاركو من كأس مصر

واصل فريق المصرية للاتصالات مفاجأته بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليصعد لدور ربع النهائي.

