أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يستعد للسنغال، أفشة إلى الاتحاد السكندري، وبرشلونة يضم نجم البرتغال

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..



أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مرانه الأخير في مدينة طنجة المغربية، إستعدادا لمواجهة نظيره منتخب السنغال غدا الأربعاء

انتهت مباراة اتحاد جدة وضمك بالتعادل الإيجابي 1-1، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعيين مايكل كاريك مدربًا للفريق الأول حتى نهاية موسم 2025-26 لخلافة البرتغالي روبين أموريم المقال.

أنهى منتخب المغرب اليوم الثلاثاء، تدريباته لمواجهة نظيره منتخب نيجيريا، المقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025. المغرب يختتم تدريباته لمواجهة نيجيريا وخاض المنتخب المغربي آخر حصة تدريبية له بمركب محمد السادس لكرة القدم، حيث ركز المدير الفني وليد الركراكي، على الجوانب البدنية.

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة زد الأخيرة في بطولة كأس عاصمة مصر، بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم.

كشفت شبكة أوبتا (Opta) العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الرياضية، توقعاتها الصادمة بشأن المواجهة المصيرية القادمة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي، في نصف نهائي أمم أفريقيا.

أعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية. شارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب التتش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على وداعه، متمنين له التوفيق خلال فترة الإعارة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا ضم جواو كانسيلو حتى نهاية الموسم قادما من نادي الهلال السعودي على سبيل الإعارة وسيرتدي القميص رقم 2

فاز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

واصل فريق المصرية للاتصالات مفاجأته بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليصعد لدور ربع النهائي.

