أول تعليق من ترامب على ظهوره مع نساء في صور أرشيف إبستين

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الصور التي نشرها أعضاء في الحزب الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، التي تضمنت 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، ومن بينها صور للرئيس الأمريكي، وقال ترامب إنه لم ير الصور التي تم التقاطها، مضيفًا: "لم أرها، لكنني أعني أن الجميع كانوا يعرفون هذا الرجل"، في إشارة إلى إبستين.

وأضاف ترامب أن إبستين كان "موجودًا في كل أنحاء بالم بيتش ولديه صور مع الجميع.. إنها ليست أمرًا مهمًّا ولا أعرف شيئًا عنها".

ويظهر الرئيس الأمريكي فى 3 من الصور الـ 19 التي تم نشرها مؤخرًا، وفي إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر ترامب مبتسمًا وإلى جواره من الناحيتين عدة نساء تم طمس وجوههن، وفى الصورة الثانية يظهر الرئيس الأميركي واقفا إلى جانب إبستين، وجالسا بجوار امرأة أخرى تم حجب وجهها أيضا في صورة ثالثة أقل وضوحا كانت ربطة عنقه فيها مرتخية، ولم يتضح تاريخ أو مكان التقاط تلك الصور.

وفي تعليق لها على نشر تلك الصور قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجل جاكسون، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت كامل الدعم لضحايا إبستين، وهو ما لم يفعله الديمقراطيون يومًا.. وأضافت: "حان الوقت لكي تتوقف وسائل الإعلام عن ترديد الرسائل التي يروِّج لها الديمقراطيون، وتبدأ في سؤالهم عن سبب رغبتهم في التطرق إلى إبستين حتى بعد إدانته".

