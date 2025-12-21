18 حجم الخط

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن حذف أكثر من 12 صورة من الملفات التي أُفرج عنها حديثا والمتعلقة بالتحقيق في قضية الملياردير الراحل جيفري إبستين لا علاقة له بالرئيس ترامب.

العدل الأمريكية: حذف الصور من ملفات إبستين لا علاقة له بترامب



ومن جانبه أوضح نائب المدعي العام تود بلانش لشبكة "إن بي سي نيوز" اليوم الأحد أن الصور المفقودة أظهرت ضحايا محتملين لإبستين لم يتم التعرف عليهم سابقا كضحايا، مضيفا أن الملفات المعنية حُذفت بناءً على مخاوف أثارتها "مجموعات حقوق الضحايا".



وقال بلانش إن الصور ستُتاح للجمهور مرة أخرى بمجرد تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تنقيح، بيد أنه لم يحدد موعدا لذلك.

وبعد ظهر أول أمس الجمعة، وتحت ضغط شعبي واسع، قامت وزارة العدل برفع أربع مجموعات بيانات تحتوي على آلاف من ملفات إبستين إلى موقعها الإلكتروني مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك.

ملفات فضيحة إبستين

واختفى يوم أمس السبت ما لا يقل عن 16 ملفا من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأمريكية في القسم الخاص بالوثائق المتعلقة بجيفري إبستين ومن بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب.

وكانت الملفات المفقودة متاحة أمس الجمعة، لكنها لم تعد قابلة للوصول إليها بحلول اليوم السبت.

وشملت الملفات صورا للوحات تصور نساء عاريات، وصورة أخرى تظهر سلسلة من الصور الفوتوغرافية الموضوعة على خزانة جانبية وداخل أدراج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.