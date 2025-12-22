فضيحة إبستين عميل الموساد

18 حجم الخط

أثارت صور رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين مع الرئيس الامريكي ترامب ورؤساء أمريكيين سابقين مثل بيل كلينتون وجورج بوش الابن وغيرهم من الشخصيات العامة، ردود أفعال واسعة حول ممارساته اللا أخلاقية مع البنات القاصرات، والتي حكم عليه بالسجن في إحدى القضايا التي رفعها ضده أحد كبار رجال الأعمال لاغتصاب ابنته، وحكم عليه بالسجن منذ ستة أعوام حتي تم العثور على جثته مشنوقا داخل زنزانته..

ويرجح أنه قتل لإخفاء جرائمه وعدم التشهير أو الابتزاز لرواده، وتم إغلاق هذا الملف حتي تم تسريب هذه الصور مؤخرا وتم تداولها علي مختلف المنصات الإلكترونية، وأصبحت تمثل تهديدا لكل أصدقاء هذا العميل ورواده، لدرجة أن ملك انجلترا الملك تشارلز عزل ولي العهد الأمير وليام من منصبه بعد تسريب صور له مخلة بالآداب وبالعائلة المالكة لبريطانيا.



وأثارت هذه الصور التي انتشرت مؤخرا علي وسائل التواصل الإجتماعي وتحدثت عنها الصحف الأمريكية الكثير من التساؤلات حول علاقات إبستين المشبوهة بالعديد من الشخصيات، وأنه كان يقيم سهرات ماجنة في قصره الفاخر في إحدي الجزر الأمريكية..

ويتردد عليه العديد من الشخصيات ومن كبار رجال الأعمال الأثرياء بحضور فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بينن 14 و16 عاما، ويتم تصويرهن من الكاميرات المنتشرة في أنحاء القصر وأنه يستخدم هذه الصور في ابتزاز ضيوفه لتحقيق ثروات مالية وصفقات تجارية مشبوهة.



وكشفت التحقيقات أنه كان عميلا للموساد، وسافر إسرائيل عدة مرات، وإنه كان علي اتصال بالعديد من المسئولين في جهاز الموساد، وأنه زودهم بآلاف الصور لجميع زواره من الشخصيات والمسئولين لاستخدامها في عمليات الإبتزاز.



وبدأت مؤخرا تسريبات لصور مسئولين مع البنات القاصرات مع إخفاء وجوههم، ومن المرجح أن تتدخل أجهزة الأمن لمنع ظهور صور الرئيس ترامب وغيره من المسئولين، وعلق أحد مساعدي الرئيس كلينتون السابقين علي صوره المنشورة علي بعض المواقع بأنها ترجع إلي عشرين عاما مضت.

وأثارت هذه القضية تساؤلات كثيرة حول شخصية إبستين وكيف استطاع أن يكون ثروة ضخمة، بعد أن كانت بدايته من أبوين فقيرين، ولم يكمل دراسته لظروفه المالية والعائلية الصعبة، ثم عمل مدرسا للرياضيات في إحدي المدارس الصغيرة، ثم التحق للعمل في البورصة مع أحد رجال الأعمال..

ثم كون ثروة كبيرة واشتري قصرا فاخرا في إحدي الجزر بأمريكا، وتوسعت علاقاته وأصبح هذا القصر مركزا للقاء أصدقائه مع البنات القاصرات، وكانت نهايته المأساوية شنقا، ولكن حصيلة هذه العمليات من الصور والتسجيلات لدي الموساد لاستخدامها في الأوقات المناسبة، وابتزاز من يريدون في التوقيتات المناسبة لهم.

