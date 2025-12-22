شبح إبستين يلاحق ترامب حتى نهاية ولايته.. ملفات جنسية جديدة تثير انتقادات للحزب الجمهوري وأجهزة التحقيقات الأمريكية.. وتكشف التستر على جرائم عمرها 29 عاما لصالح النخب الثرية الفاسدة

18 حجم الخط

أعادت وزارة العدل الأمريكية نشر آلاف الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية الجدل السياسي والقانوني في واشنطن، وسط اتهامات بتستر طويل الأمد على تلك الانتهاكات، فيما تجددت الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ظهور شهادات قديمة لضحايا قدموا بلاغات إلى السلطات الأمريكية ضد إبستين منذ تسعينيات القرن الماضي دون تحرك فعلي.

ويقول الكاتب هيو توملينسون في مقال نشرته جريدة "ذي أوبزرفر" البريطانية: إن "شقيقة إحدى ضحايا إبستين التي أبلغت عن إساءاته قبل 30 عاما تؤكد أن أحدا لا يمكنه تكذيبها الآن.

ويضيف: عندما اكتشفت ماريا فارمر أن شقيقتها الصغرى آني تعرضت لجلسة تدليك عارية الصدر في مزرعة جيفري إبستين بولاية نيو مكسيكو قبل نحو 30 عاما، توجهت مباشرة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

اختفاء شكوى عمرها 29 عاما

في عام 1996، قدمت فارمر شكوى تتهم فيه أبستين بـ"ارتكاب سلوكيات مفترسة تجاه فتيات قاصرات، وأنه شديد الولع باستغلال الأطفال جنسيا.

انتظرت فارمر أن تغادر شكواها مكاتب وأرفف المحققين، لكن شيئا لم يحدث؛ ومع اكتشاف حقيقة إبستين، طالبت مكتب التحقيقات بالتحقيق في شكواها الممتدة لعقود، لكنها فوجئت به يخبرها أنه لا يوجد أي بلاغ رسمي يتضمن شيئا عن تلك الشكوى التي "لا وجود لها"، بحسب فارمر.

اكتشفت فارمر أن شقيقتيها تعرضا للانتهاك الجنسي وليست واحدة فقط.

من بين أكثر من 300 ألف وثيقة، ورد بلاغ فارمر الذي يعود تاريخه إلى 3 ديسمبر 1996، والذي يتهم إبستين بسرقة صور لشقيقتي فارمر –وليس شقيقة واحدة-،كان عمرهما آنذاك 16 و12 عاما.

وتضمنت الشكوى المكتوبة بخط اليد عبارة تقول: "إبستين يهدد شقيقتي بأنها إذا أخبرت أي شخص عن الصور، فسيحرق منزلها".

تضيف فارمر: "انتظرت 30 عاما. لا أصدق ما حدث. لا يمكنهم أن يصفوني بالكاذبة بعد الآن؛ أشعر بالعدل لكنني في الوقت ذاته أشعر بأنني محطمة لأن الحكومة لم تتحرك لوقف جرائم إبستين في التسعينيات، وهو الأمر الذي كان سيمنع تعرض مئات الفتيات للاعتداء؛ يجب أن يشعروا بالخزي؛ لقد أضروا بكل هؤلاء الأطفال. وهذا الجزء هو ما يحطم قلبي".

اتهامات للرئيس دونالد ترامب بالتستر على جرائم إبستين

يقول توملينسون: “أما بالنسبة لضحايا آخرين، فلم يكن هناك سوى خيبة أمل وإحباط من الوثائق التي لم تكشف سوى القليل من المعلومات الجديدة حول جرائم إبستين أو الرجال النافذين الذين كانوا ضمن دائرته”.

ويتابع: تجددت الاتهامات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بالتستر على تلك الجرائم في وقت يحاول فيه ترامب دون جدوى إسكات التكهنات حول علاقته السابقة بمرتكب الجرائم الجنسية سيئ السمعة، وهي علاقة ظلت تلاحقه منذ عودته إلى البيت الأبيض؛ ويبدو أن نشر هذه الملفات سيؤدي إلى استمرار المطالبات بالكشف الكامل عن الوثائق غير المنقحة، ما يضمن ملاحقة هذه الفضيحة للرئيس حتى عام 2026 وحملة انتخابات التجديد النصفي.

حلفاء ترامب يواجهونه بسيل من الاتهامات

مؤخرا، اتهمت النائبة عن الحزب الجمهوري عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور جرين، وهي حليفة سابقة لترامب، الرئيس بخيانة مؤيديه؛ فيما وصفها رئيس البيت الأبيض بـ"الخائنة".

وردّت جرين عبر منصة "إكس" قائلة: "كشف هذا المستنقع يعني فضح النخب الثرية الفاسدة التي ترتكب الجرائم".

وعلى الرغم من أنه لم يرد اسم ترامب إلا نادرا في الملفات، التي تضمنت صورا لسياسيين ونجوم موسيقى وأفراد من العائلة المالكة البريطانية سابقا، إلا أن ادعاء مقلقا واحدا ظهر في الوثائق، إذ تزعم مستندات قضائية أن إبستين قدم ترامب لفتاة تبلغ من العمر 14 عاما في نادي مار-إيه-لاجو الخاص بترامب خلال التسعينيات، وأنه خاطب ترامب قائلا: هذه جيدة، أليس كذلك؟، وأن ترامب ابتسم وأومأ بالموافقة؛ حيث ادعت الفتاة لاحقً أن إبستين استدرجها واغتصبها في منزله بنيويورك، بحسب توملينسون.

صورة كلينتون بصحبة امرأة في حمام سباحة تتحول إلى صراع حزبي

يقول الكاتب البريطاني: يبدو أن الدفعة الأولى من الوثائق صممت لإحراج الديمقراطيين، إذ نشر مسؤولون في البيت الأبيض صورا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في حوض استحمام ساخن بصحبة امرأة شابة جرى طمس وجهها.

ويضيف: في النهاية، يعود التركيز مجددًا إلى ترامب نفسه، إذ تجاهل الرئيس قضية إبستين خلال خطاب ألقاه في ولاية كارولاينا الشمالية مؤخرا، محاولا تجاوز الفضيحة في ظل تصاعد الانتقادات لأدائه الاقتصادي.

أزمات ترامب تهدد الجمهوريين بكارثة انتخابية

وتراجع معدل تأييد الرئيس مع استمرار ارتفاع الأسعار والبطالة، ما ينذر بكارثة محتملة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وفق توملينسون.

ويتابع: قال شقيق فرجينيا روبرتس جيوفري، إحدى أبرز ضحايا إبستين التي انتحرت في وقت سابق من هذا العام، سكاي روبرتس في تصريحات لمجلة "أتلانتيك": إذا لم تكشف تلك الأسماء، فإن كل ما يجري ليس سوى عملية تستر؛ أشعر أننا ما زلنا نتلقى نفس المماطلة التي كنا نواجهها من قبل؛ إنهم يبطئون العملية ويحتفظون بما يريدون إخفاءه عنا.

