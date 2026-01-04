الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

“استرداد الآثار المصرية” في ندوة ثقافية بقصر الأمير طاز الثلاثاء المقبل

ندوة الصالون الثقافي
ندوة الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس، فيتو
18 حجم الخط

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، بالتعاون مع الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية بعنوان «استرداد الآثار المصرية… عندما يتحدث التاريخ من جديد»، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 6 يناير.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات الصالون الثقافي، الذي يهدف إلى إتاحة مساحة للنقاش المتخصص حول التراث والآثار المصرية، واستعراض جهود استرداد القطع الأثرية وحمايتها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث ودوره في دعم المتاحف والتعليم الثقافي.

 

ويشارك في الندوة الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، لتقديم رؤية معمقة حول استنساخ الآثار، ودوره في حماية القطع الأصلية، ودعم المتاحف والتعليم الثقافي، مع عرض تجارب عملية ونماذج تطبيقية في هذا المجال.

وتؤكد هذه الفعالية الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في دعم المبادرات الفكرية المتخصصة، وتعزيز الحوار المجتمعي حول التراث المصري، وتوفير منصة متكاملة لتبادل الخبرات بين المختصين والجمهور.

قصر الأمير طاز 

يُعد قصر الأمير طاز واحدا من أهم القصور في العصر المملوكي، حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتًا أو محلًا تجاريًا. 

وأنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استنساخ الآثار المصرية مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس قصر الامير طاز مركز إبداع قصر الأمير طاز الدكتور شعبان عبد الجواد قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

سلوت يعلن تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية