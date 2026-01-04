“استرداد الآثار المصرية” في ندوة ثقافية بقصر الأمير طاز الثلاثاء المقبل

18 حجم الخط

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالسيوفية، بالتعاون مع الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية بعنوان «استرداد الآثار المصرية… عندما يتحدث التاريخ من جديد»، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 6 يناير.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة فعاليات الصالون الثقافي، الذي يهدف إلى إتاحة مساحة للنقاش المتخصص حول التراث والآثار المصرية، واستعراض جهود استرداد القطع الأثرية وحمايتها وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث ودوره في دعم المتاحف والتعليم الثقافي.

ويشارك في الندوة الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، لتقديم رؤية معمقة حول استنساخ الآثار، ودوره في حماية القطع الأصلية، ودعم المتاحف والتعليم الثقافي، مع عرض تجارب عملية ونماذج تطبيقية في هذا المجال.

وتؤكد هذه الفعالية الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة في دعم المبادرات الفكرية المتخصصة، وتعزيز الحوار المجتمعي حول التراث المصري، وتوفير منصة متكاملة لتبادل الخبرات بين المختصين والجمهور.

قصر الأمير طاز

يُعد قصر الأمير طاز واحدا من أهم القصور في العصر المملوكي، حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتًا أو محلًا تجاريًا.

وأنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

