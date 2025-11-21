تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"

18 حجم الخط

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة ثقافية كبرى بعنوان "من قلب الأهرامات إلى المتحف الجديد….. حكاية لا تنتهي"، يُستضيف فيها العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري المرموق والمتخصص في علم المصريات، ووزير السياحة والآثار الأسبق، والذي طاف اسمه الآفاق باكتشافاته الأثرية التي ساهمت في إعادة كتابة صفحات من تاريخ مصر القديمة.

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين.. رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق.. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي.. عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

وتعقد الندوة يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة أ.د. على لطفي بكلية التجارة، في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا عالميًا يليق بعظمة الحضارة المصرية، وفي إطار حرص الجامعة والكلية الدائم على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من خلال الندوة يقوم الدكتور زاهي حواس، بسرد رحلة الآثار المصرية عبر العصور، بداية من أعظم آثار العالم في منطقة الأهرامات، وصولًا إلى أحدث صرح حضاري وهو المتحف المصري الكبير، الذي يمثل بوابة العصر الحديث للتعريف بالحضارة المصرية، في جولة شيقة تتنقل بين الماضي العريق والحاضر المشرق.

