الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
18 حجم الخط

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تنظيم ندوة ثقافية كبرى بعنوان "من قلب الأهرامات إلى المتحف الجديد….. حكاية لا تنتهي"، يُستضيف فيها العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري المرموق والمتخصص في علم المصريات، ووزير السياحة والآثار الأسبق، والذي طاف اسمه الآفاق باكتشافاته الأثرية التي ساهمت في إعادة كتابة صفحات من تاريخ مصر القديمة.

وتأتي الندوة تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين.. رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق.. نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي.. عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

وتعقد الندوة يوم الاثنين  24 نوفمبر 2025 في الثانية عشرة ظهرًا بقاعة أ.د. على لطفي بكلية التجارة، في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا عالميًا يليق بعظمة الحضارة المصرية، وفي إطار حرص الجامعة والكلية الدائم على تنمية الوعي الطلابي ونشر الثقافة بكافة فروعها، والإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من خلال الندوة يقوم الدكتور زاهي حواس، بسرد رحلة الآثار المصرية عبر العصور، بداية من أعظم آثار العالم في منطقة الأهرامات، وصولًا إلى أحدث صرح حضاري وهو المتحف المصري الكبير، الذي يمثل بوابة العصر الحديث للتعريف بالحضارة المصرية، في جولة شيقة تتنقل بين الماضي العريق والحاضر المشرق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية التجارة جامعة عين شمس افتتاح المتحف المصري الكبير السياحة والآثار المتحف المصري الكبير المتحف المصري تجارة عين شمس تجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة عين شمس

مواد متعلقة

شروط الالتحاق بوظيفة اخصائي طباخ بمصر للطيران للخدمات الجوية

جامعة القاهرة تستقبل الرئيس لي جاى ميونغ في أول زيارة رسمية له للطلاب

التعليم العالي: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا

رئيس جامعة عين شمس يبحث مع السفير الألماني آفاق التعاون الأكاديمي

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية للعام العشرين على التوالي

القاهرة تستضيف المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مصر للطيران للخدمات الأرضية توقع اتفاقية لتقديم خدمات المناولة لـ بيراميدز للطيران

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية