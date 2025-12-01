زاهي حواس يرد على إيلون ماسك: حديثك عن مدينة أثرية أسفل هرم خوفو خزعبلات (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، أن تصريحات إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، والتى أكد فيها وجود مدينة كاملة أسفل هرم خوفو، ليس لها أى أساس من الصحة إطلاقا.



وقال فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": إن وجود مدينة أسفل الهرم الثاني تهيؤات من أشخاص ليس لهم صفة علمية، موضحا: "لا يمكن أن يكون الهرم بيولد كهربا وما هو دليله على ذلك".



وأضاف: “ما تحدث به إيلون كلام غريب فهو يبحث عن الإثارة وإشغال الرأي العام”. مؤكدا: "عندما تحدث إيلون ماسك بهذا الكلام، أرسلت له على الواتس الخاص به وأعتذر عن ذلك".

وختم حواس حديثه قائلا: إن الشائعات التي تظهر بين الحين والآخر بشأن بناة الأهرام تثبت عظمة الأهرامات والفراعنة وتؤكد أنهم بنوا صرحا إعجازيا صعب على الأجانب فهمه؛ لأن الهرم كان المشروع القومي لكل المصريين وقتها، مشيرا إلى كتاب ألفه بعنوان "الجيزة والأهرامات" مترجم بثلاث لغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية يرد على هذه "الخزعبلات"، على حد وصفه.

وكان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر تغريدة على حسابه الشخصي على «تويتر» ادعى فيها قيام الكائنات الفضائية ببناء الأهرامات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.