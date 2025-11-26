بعد وصول عدد متابعيها لـ 5 ملايين، حقيقة حذف إيلون ماسك العلامة الزرقاء لنادي الزمالك

18 حجم الخط

حذف العلامة الزرقاء من صفحة نادي الزمالك، تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر إزالة منصة "إكس" لعلامة التوثيق الزرقاء للصفحة الرسمية لنادي الزمالك، مؤكدين أنها مفاجأة استيقظ عليها جمهور النادي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتساءل البعض عن السر وراء إزالة العلاقة الزرقاء عن نادي الزمالك.

حقيقة حذف العلامة الزرقاء من صفحة الزمالك

وبالبحث عن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على منصة "إكس"، وجدت "فيتو" أن علامة التوثيق الزرقاء لم يتم إزالتها من الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، والتي تضم 5 ملايين و200 ألف متابع، وأن العلامة الزرقاء التي تم إزالتها كانت من الصفحة الرسمية لقناة الزمالك، والتي تضم 174 ألف مشترك فقط.

العلامة الزرقاء على منصة أكس لم تُحدف، فيتو



وكان آخر خبر تم نشره على الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، والموثقة بالعلامة الزرقاء، كان عن صور للاعبي الزمالك في مطار القاهرة، استعدادًا للسفر إلى جنوب أفريقيا، لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

صورة متداولة لإزالة العلامة الزرقاء من صفحة نادي الزمالك، فيتو



البعض أشار إلى أن العلامة الزرقاء عن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر "إكس" تم إزالتها، لكن ذلك لم يحدث، ولا تزال العلامة الزرقاء موجودة بالحساب الرسمي لنادي الزمالك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، حيث أثارت تلك الشائعة اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اخذوا يبحثون عن سر الحذف، وخاصة أن صاحب منصة "إكس"، أيلون ماسك كانت له سابقة في حذف العلامة الزرقاء لدي العديد من الأندية والشخصيات السياسية المؤثرة من نحو عامين.

توثيق الحساب عبر منصة "إكس"

وكانت منصة "إكس" قد حددت الطريقة الصحيحة لتوثيق الحساب عبر المنصة، ومنها أن يكون المحتوى مكتملا، أي يحتوي الحساب على اسم واضح وصورة شخصية أو خاصة بالكيان المسؤول عن الحساب.

ومن أهم شروط المنصة لتوثيق الحساب بالعلامة الزرقاء أن يتم الدفع بخدمة X Premium، ويكون الحساب نشطًا خلال ثلاثين يوما من وقت إنشائه للاشتراك في "X Premium"، وهو اشتراك اختياري مدفوع، لتحسين الاستخدام والتجربة.

العلامة الزرقاء بقناة الزمالك محذوفة، فيتو

وتبدأ قيمة الاشتراكات من 3 دولارات أمريكية شهريا ما يعادل 143 جنيها، أو 32 دولار سنويا ما يعادل نحو 1600 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، ورسوم الدفع لدى الحساب على الويب في البلدان التي تتوفر فيها الميزة.

وبمجرد إتمام جميع الشروط السابقة، يقوم فريق المراجعة المختص بالشركة العالمية بالتأكد من مصداقية الحساب، ومنحه العلامة الزرقاء.

أما إزالة العلامة الزرقاء فلا يعني أن الصفحة غير رسمية، ويتم إزالة العلامة عند انتهاك شروط خدمة أو قواعد منصة «إكس»، أو التلاعب بعملياتها أو التحايل على إجراءات التنفيذ إلى فقدان علامة التوثيق الزرقاء.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.