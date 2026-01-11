“الهكسوس في التاريخ والآثار” بقصر الأمير طاز الثلاثاء المقبل

18 حجم الخط

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الصالون الثقافي لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، ندوة ثقافية وأثرية بعنوان «الهكسوس في التاريخ والآثار من المنظور المصري»، وذلك بمركز إبداع قصر الأمير طاز بشارع السيوفية، يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً.

يُقدِّم الندوة الدكتور أيمن عشماوي، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، ورئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق.

محاور ندوة الهكسوس في التاريخ والآثار

وتتناول الندوة أربعة محاور رئيسية؛ يستعرض المحور الأول المفاهيم المغلوطة حول الهكسوس، من خلال كشف حقيقة أصلهم وجنسهم استنادًا إلى المصادر التاريخية، وتصحيح الأخطاء الشائعة المرتبطة بهذه الفترة.

أما المحور الثاني فيركز على خريطة الآثار، حيث يتم استعراض المواقع الأثرية التي كشفت عن آثار الهكسوس، مع تحليل نماذج من مقابرهم، وعادات الدفن، وتطور الأسلحة في عصرهم.

ويتناول المحور الثالث لغة الحفائر، ودور الآثار المادية في تقديم تفسير دقيق للنصوص التاريخية القديمة، وسد الفجوات المعرفية المرتبطة بها.

فيما يختتم المحور الرابع والأخير بالحديث عن الاستراتيجية العسكرية، من خلال تحليل ملحمة طرد الهكسوس، وتطور الفكر العسكري المصري خلال معارك التحرير.

وتأتي هذه الندوة في إطار رفع الوعي الأثري وتصحيح المفاهيم التاريخية لدى الجمهور والمتخصصين، حيث تسلط الضوء على واحدة من أكثر الفترات التاريخية إثارةً للجدل، وهي فترة وجود الهكسوس في مصر، وتأثيرهم وتأثرهم بالحضارة المصرية القديمة.

قصر الأمير طاز

يُعد قصر الأمير طاز واحدا من أهم القصور في العصر المملوكي، حيث يحتفظ بعدة عناصر تُمثل العمارة المدنية في هذا العصر، ويطل القصر بواجهته الرئيسية على شارع السيوفية وهذه الواجهة بما فيها السبيل الذي يقع في طرفها الغربي مجددة على يد الأمير علي أغا دار السعادة في العصر العثماني، وقد أنشأ علي أغا دار السعادة بهذه الواجهة خمسة عشر حانوتًا أو محلًا تجاريًا.

وأنشأ هذا القصر الأمير المملوكي طاز أحد أمراء عصر أسرة محمد بن قلاوون وأبنائه سنة 753هـ/ 1352م، ويقع في شارع السيوفية بحي الخليفة بمدينة القاهرة.

