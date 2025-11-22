ندوة بتجارة عين شمس للدكتور زاهي حواس حول المتحف الكبير الاثنين المقبل

18 حجم الخط

تُنظم كلية التجارة جامعة عين شمس، ندوة ثقافية كبرى بعنوان: "من قلب الأهرامات إلى المتحف الجديد… حكاية لا تنتهي"، يشارك فيها العالم الكبير الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المرموق ووزير السياحة والآثار الأسبق.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس.

وتُعقد الندوة يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 وذلك في إطار الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يمثل صرحًا عالميًا جديدًا يعكس عظمة الحضارة المصرية، وفي ظل حرص الجامعة والكلية على نشر الوعي الثقافي بين الطلاب ودعم رؤى مصر للتنمية المستدامة 2030.

رؤية شاملة لرحلة الآثار المصرية عبر العصور

وخلال الندوة، يقدم الدكتور زاهي حواس رؤية شاملة لرحلة الآثار المصرية عبر العصور، بدءًا من أسرار منطقة الأهرامات واكتشافاتها المتجددة، وصولًا إلى المتحف المصري الكبير باعتباره أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وبوابة جديدة لتعريف العالم بالحضارة المصرية القديمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن استضافة الدكتور زاهي حواس داخل الكلية لأول مرة تُعد حدثًا استثنائيًا وفرصة ثمينة لطلاب الجامعة للتعرف على أحد أهم الرموز العالمية في علم المصريات.

وأشاد "محرم" بتاريخ الدكتور زاهي حواس الحافل بالإنجازات والاكتشافات الأثرية التي وضعت اسمه في صدارة علماء الآثار على مستوى العالم، مؤكدًا أن مسيرته الممتدة لعقود أسهمت في إعادة اكتشاف جوانب مهمة من تاريخ مصر القديمة والترويج للحضارة المصرية عالميًا، مضيفا أن تنظيم هذه الندوة يتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعزّز من دور الجامعة في دعم الهوية المصرية وإتاحة المعرفة والثقافة لطلابها.

