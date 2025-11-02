زاهي حواس عن حفل افتتاح المتحف الكبير: مافيش أجنبي إلا وقالي مبروك بالعربي

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المتحف المصري الكبير سيُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع السياحة المصري، مؤكدًا أن ما قبل افتتاح المتحف يختلف تمامًا عمّا بعده.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: "المتحف يمثل رسالة قوية للعالم كله بأن مصر بلد آمن ومفتوح للزوار، ويجمع كل ثرواتها الحضارية في مكان واحد، وده بيأكد أن مصر رجعت بقوة لمكانتها العالمية".

وأشار حواس إلى أن المتحف يُعيد رسم خريطة السياحة في مصر، قائلًا: "السياحة في مصر قبل المتحف حاجة، وبعد المتحف حاجة تانية خالص.. المكان ده هيبقى أيقونة بتخلي كل زائر لازم ييجي يشوف بعينه عظمة المصريين القدماء".

استثمار حضاري واقتصادي يعود بالنفع على الجميع

وأوضح حواس أن الاستثمار في المتحف سيعود بعوائد سريعة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العائدات التي تم ضخها في المشروع ستعود خلال عامين فقط بفضل الإقبال السياحي المتوقع.

وأكد: "المتحف المصري الكبير هيفتح شهية العالم كله على زيارة مصر، وهيكون سبب مباشر في انتعاش اقتصادي وسياحي غير مسبوق".

وأكد أن المتحف سيضع مصر على خارطة السياحة العالمية بأعلى المستويات، وسيساهم في إعادة تعريف صورة البلاد في أعين السياح باعتبارها "أرض الحضارة والأمن والجمال".

"حفلة مبهرة.. والإبهار مصري الصنع"

وأشاد حواس بالتنظيم الفائق لحفل الافتتاح، معتبرًا أنه واحد من أعظم الأحداث الثقافية في التاريخ الحديث، وقال بانبهار واضح:“مافيش أجنبي إلا وقالي مبروك بالعربي! وده دليل على إنهم مبهورين وسعداء جدًا”.

وأضاف: "الموسيقى، والصوت، والإضاءة، والأوركسترا الضخمة.. كل حاجة كانت على أعلى مستوى من الإتقان والإبداع. مصر أبهرت العالم زي ما كانت دايمًا بتعمل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.