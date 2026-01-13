زاهي حواس: أنا زي القطر ونصيحة أبويا أنقذتني من السجن (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، أنه شخصية صريحة، وأنه مسالم ويحب جميع الناس وأنه لا ينظر للانتقاد، موضحا: " الإنسان السعيد ينتج أشياء جيدة".



وقال خلال لقائه مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش في برنامج “abtalk” على قناة يوتيوب: "أنا زي القطر فلا أنظر خلفي ولا للآخرين، ولا أضيع وقتي وكل يوم عندي جديد".



وأضاف: " الحزن عندي لا أمنحه فرصة للتملك من شخصيتي، والموقف مدته عندي 5 دقائق، وكنت عنيفا فى شغلي ولا أقبل إهانة مصر، وكان الشيخ سلطان القاسمي دائما يقول لى: أنت شخص عنيف، فكنت أقول له: أنا عنيف عند الحق".



وأوضح الدكتور زاهي حواس: " بحب أتعلم من كل الناس، سواء كانوا أكبر منى سنا أو أصغر، وخلال ثورة 2011، تعرضت للسب والإهانة والقذف، وتحديدا فى إحدى الصحف القومية التي نشرت موضوعا صحفيا، بأني حرامي آثار، وهو ما أثار انزعاجي، ولكني تلقيت اتصالا هاتفيا من الكاتب أنيس منصور، وقال لي: انت زعلان ليه.. أجمع كتبك وضعها فوق بعضها تهلاقيها أطول من الذين يسبونك".



وتابع الدكتور زاهي حواس: "الصيف الماضي شاركت فى 33 محاضرة علمية فى أمريكا، بالاضافة إلى الظهور التلفزيوني، ولكن أكثر شيء يسعدني هو الاكتشافات الأثرية".



واستطرد: " اسمي زاهي حواس ومن قرية ريفية بمحافظة دمياط، ووالدي كان فلاحا، وكان دائما ينصحني قائلا: أوعى تحط صابعك تحت ضرس حد، وهذه النصيحة أنقذتني كثيرا وأعتبرها أهم نصيحة فى حياتي، وأنا الوحيد الذى لم يدخل السجن بعد أحداث الربيع العربي".



