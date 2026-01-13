لاعبو الأهلي يودعون أفشة بعد رحيله إلي الاتحاد السكندري (صور)

18 حجم الخط

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني للفريق، خلال مران اليوم، على توديع محمد مجدي أفشة، بعد انتقاله على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري.

وشهد مران الأهلي اليوم قيام اللاعبين بـ التقاط الصور التذكارية مع محمد مجدي أفشة قبل رحيله عن صفوف الفريق.

الأهلي يعلن رحيل أفشة للاتحاد السكندري

وأعلن النادي الأهلي انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

شارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بملعب التتش، حيث حرص الجهاز الفني واللاعبون على وداعه، متمنين له التوفيق خلال فترة الإعارة.

أفشة يودع جماهير الأهلي

ودع محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، جماهير فريقه اليوم، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قبل إتمام انتقاله إلى نادي الاتحاد السكندري علي سبيل الإعارة.

ونشر أفشة رسالة وداع مؤثرة، معبرا عن امتنانه لكل الدعم الذي تلقاه من الجماهير طوال مشواره مع الفريق الأحمر، مؤكدا أنه سيحمل ذكريات النادي في قلبه دائما.

وجاءت رسالة وداع أفشة كالتالي:

ويأتي ذلك تأكيدا لـ فيتو حيث كشف مصدر خاص، مساء أمس عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وكان المصدر أشار إلى أن أفشة سيقوم بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي اليوم، تمهيدا للانتقال إلى الإسكندرية والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.

تفاصيل جلسة الاتحاد مع أفشة

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف في وقت سابق عن جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

