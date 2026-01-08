سيدات سلة الأهلي يفوز على الجزيرة في دوري السوبر

18 حجم الخط

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على فريق الجزيرة بنتيجة 99-88، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

مباراة سيدات سلة الأهلي والجزيرة

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 38-12، وفي الفترة الثانية انتهت بنتيجة 61-39، وفي الفترة الثالثة انتهت بنتيجة 75-59، وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 99-88.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي حقق الفوز في المباراة السابقة على فريق هليوبوليس بنتيجة 77-48، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.‎

سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس في دوري السوبر

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فاز على هليوبوليس بنتيجة 77 -48، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة دوري السوبر، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وقدم الأهلي عرض قوي خلال المباراة، وتمكن من فرض سيطرته على أحداث اللقاء، حيث تمكن من إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 21-8 وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 37-23 وتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 58 -32 وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 77 -48.

