تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ دمياط

ضبط نقص في أوزان أسطوانات الغاز خلال حملة تموينية بدمياط

حملات تموينية بدمياط

تفقد مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بدمياط، عدد من محطات تعبئة أسطوانات الغاز بالمحافظة، وذلك بناءً على تكليف من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

 

ضبط نقص في أوزان الأسطوانات وتحويل الواقعة للنيابة

خلال الجولة، تم وزن الأسطوانات المنزلية والتجارية، وتبين وجود نقص في الوزن بلغ 2.350 كجم في الأسطوانات الصغيرة و3.5 كجم في الأسطوانات الكبيرة.

وعلى الفور، تم التحفظ على الأسطوانات محل الفحص وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختبار صلاحية الأسطوانات حفاظًا على سلامة المواطنين


كما تم اختبار الأسطوانات للتأكد من صلاحية المحابس وعدم وجود أي عيوب فنية قد تشكل خطرًا على المواطنين، في إطار حرص المديرية على تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة في تداول أسطوانات الغاز.

 

 

 

 

 

 

 

تشديد الرقابة والتحذير من التلاعب بالدعم


وأكد وكيل الوزارة أنه لا تهاون في الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، مشددًا على استمرار حملات الرقابة الدورية والمفاجئة على جميع المحطات، لضمان الالتزام الكامل بالمواصفات والأوزان المحددة.

مشاركة قيادات المديرية ودعوة للتعاون المجتمعي


رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الأستاذ مجدي المغلاوي مدير إدارة التجارة، والأستاذ محمد طلعت مدير إدارة الحوكمة، وعدد من رجال الضبط القضائي.
كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكدًا أن المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد أي مخالف يعبث بحقوق المواطنين أو يضر بمصالحهم.

 

