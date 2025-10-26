تنسيق مشترك بين مديرية الطرق وكلية الهندسة لضبط جودة أعمال الرصف بدمياط

شهدت مديرية الطرق والنقل بدمياط خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الفني مع جامعة المنصورة برئاسة الأستاذ الدكتور شريف خاطر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة رفع كفاءة منظومة تنفيذ مشروعات الطرق وضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة.

زيارة رسمية لتعزيز التعاون الفني

قام المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل بدمياط، بزيارة رسمية إلى كلية الهندسة بجامعة المنصورة، حيث التقى بالأستاذ الدكتور شريف البدوي، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور علاء جبر، مدير معمل الطرق والمطارات.

وخلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الرصف الجارية بمختلف مدن وقرى المحافظة، ومناقشة سبل التعاون في متابعة جودة التنفيذ والتأكد من مطابقة المواد المستخدمة والمواصفات الفنية للمشروعات الجارية.

إشراف أكاديمي على لجان الاستلام

وتم الاتفاق على مشاركة أساتذة قسم هندسة الطرق بكلية الهندسة في لجان الاستلام الابتدائي لأعمال الرصف التي تنفذها المديرية، إلى جانب تنفيذ الاختبارات الفنية بمعمل الطرق والمطارات بالكلية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الدقة وضمان جودة الأعمال المنفذة.

تعزيز الرقابة الفنية وتحسين كفاءة الطرق

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص محافظة دمياط على تعزيز منظومة الرقابة الفنية، ورفع مستوى جودة مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحسين كفاءة شبكة الطرق، وتوفير طرق آمنة ومستدامة تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية بالمحافظة.

