بعد فتح باب التقديم، تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، أنه تم فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026، وفقا لما أقره مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الحالي، لطلاب الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية كالتالي:

أولا: تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية والشهادة الأزهرية

تنسيق جامعات الملك سلمان الدولية - سيناء الخاصة بفرعيها - الوادي الجديد الأهلية -شرق بورسعيد الأهلية:

الطب البشري: 74%

طب الأسنان: 73%

العلاج الطبيعي: 72%

الصيدلة: 68%

طب بيطري: 64%

الهندسة: 64%

علوم الحاسب: 58%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 53%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 52%.

تنسيق جامعات الجلالة - العلمين الدولية:

الطب البشري: 76%

طب الأسنان: 75%

العلاج الطبيعي: 74%

الصيدلة: 70%

طب بيطري: 65%

الهندسة: 65%

علوم الحاسب: 59%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 54%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

تنسيق باقي الجامعات الخاصة - الأقصر الأهلية - دمنهور الأهلية:

الطب البشري: 79%

طب الأسنان: 77%

العلاج الطبيعي: 75%

الصيدلة: 71%

طب بيطري: 66%

الهندسة: 67%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 55%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53% (فيما عدا جامعة 6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية: 55%)

رياضة

تنسيق باقي الجامعات الأهلية:

الطب البشري: 81%

طب الأسنان: 79%

العلاج الطبيعي: 77%

الصيدلة: 72%

طب بيطري: 67%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 61%

التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض، العلوم الأساسية: 56%

الفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق وعلوم الرياضة والقانون والآثار والعلوم السينمائية والسويدي التكنولوجية وساكسوني: 53%

