رئيس وزراء جرينلاند: نختار الدنمارك على الولايات المتحدة ولن نبيع الجزيرة

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن الجزيرة ليست للبيع ونقف متحدين مع مملكة الدنمارك

وأضاف ينس فريدريك نيلسن: نختار الدنمارك على الولايات المتحدة، ولن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من أمريكا.

وبالأمس الاثنين، أعلن رئيس وزراء جرينلاند، في بيان صادر عنه، أن السلطات المحلية في جرينلاند تعمل بشكل وثيق مع حلف "الناتو" لتطوير دفاعات الجزيرة.

سلطات جرينلاند تؤكد العمل الوثيق مع الناتو لتطوير دفاعات الجزيرة

وأضاف رئيس وزراء جرينلاند في منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل فيسبوك: "جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك، وهي من ضمن الناتو من خلال المملكة... لذا، ستعمل حكومة جرينلاند على ضمان تطوير القدرات الدفاعية في الجزيرة ومحيطها بالتعاون الوثيق مع الناتو، وفي حوار مع حلفائنا، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبالتعاون مع الدنمارك".

ويوم الأحد الماضي ذكرت تقارير إعلامية، أن الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، حذر من أن أي بدء للولايات المتحدة لعملية عسكرية ضد جرينلاند سيشير إلى "نهاية حلف الناتو".

الرئيس الفرنسي السابق يحذر من نهاية حلف الناتو بسبب جرينلاند

جاء ذلك في أعقاب تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى تعليمات للجيش الأمريكي لوضع خطة لغزو الجزيرة.

وقال هولاند في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر": "إذا بدأت الولايات المتحدة - وأنا أشك في ذلك، لكن مع دونالد ترامب لا يمكنك أبدا استبعاد شيء - عملية عسكرية على أراضي جرينلاند، فإنها ستكون ضد الجنود الأوروبيين. ما يعني تفتيت الحلف الأطلسي".

الجيش الأمريكي يجهز خطة لغزو جرينلاند

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أن ترامب طلب من الجيش الأمريكي إعداد خطة لغزو جرينلاند، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون من محاولة تنفيذ مثل هذه العملية قبل الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.