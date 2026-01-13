الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: برلماني أمريكي يطرح تشريعا لحماية جرينلاند من ترامب

النائب الديمقراطي
النائب الديمقراطي الأمريكي جيمي جوميز، فيتو
18 حجم الخط

يعتزم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي جيمي غوميز، تقديم مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ تهديداته إما بشراء جرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

مشروع قانون من ثلاث صفحات من شأنه أن يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب

وقال "أكسيوس" اليوم الثلاثاء: إنه علم أن النائب غوميز وهو (ديمقراطي من كاليفورنيا) سيقدم "قانون حماية سيادة جرينلاند"، وهو مشروع قانون من ثلاث صفحات من شأنه أن يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في جرينلاند.

وكشفت أكسيوس عن أن الوثيقة تنص على "حظر استخدام التمويل الفيدرالي لتسهيل غزو جرينلاند أو ضمها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها، ولأغراض أخرى".

مشروع قانون يمنع تمويل زيادة القوات الأمريكية في جرينلاند

كما يمنع مشروع القانون تمويل زيادة القوات الأمريكية في جرينلاند أو حملات التأثير على الرأي العام التي تهدف لحث شعب جرينلاند على دعم استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة.

ويأتي اقتراح غوميز في تعارض مع مبادرة تشريعية قدمها النائب الجمهوري راندي فاين أمس الاثنين، تدعو لمنح ترامب سلطة "اتخاذ الخطوات التي قد تكون ضرورية" للاستحواذ على الجزيرة التي تسيطر عليها الدنمارك.

ترامب يلوح بأن الولايات المتحدة قد تحاول الاستيلاء على جرينلاند بالقوة

وأوضح "أكسيوس" أن الموافقة على كلا مشروعي القانونين تنطوي على إشكالية، لأنه من ناحية، يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونجرس، لكن من ناحية أخرى، هناك معارضون في صفوف الجمهوريين لتلويح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تحاول الاستيلاء على جرينلاند بالقوة.

وتحدث ترامب مرارا عن ضرورة أن تصبح جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. ورفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة والإجابة بشكل لا لبس فيه على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له – السيطرة على جرينلاند أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.

جرينلاند ليست للبيع

وحذرت السلطات في الدنمارك وجرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها وأن جرينلاند ليست للبيع. وناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير ردود الفعل المحتملة إذا تبين أن التهديدات الأمريكية ضد جرينلاند حقيقية.

يذكر أن الجزيرة كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب الامريكي دونالد ترامب جرينلاند الاستيلاء على جرينلاند

مواد متعلقة

نائبة رئيس وزراء السويد: قد نصبح هدف ترامب التالي بعد جرينلاند

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

مدفيديف: سيطرة ترامب على جرينلاند سيؤدي إلى أسر جميع أوغاد أوروبا

مستشارة بالاتحاد الأوروبي: أي تدخل أمريكي في جرينلاند يهدد تماسك حلف الناتو

لتطوير الدفاعات الجوية بالجزيرة، جرينلاند تتعاون مع حلف الناتو

ترامب: لن نتردد في استخدام القوة ضد إيران وأريد الحصول على جرينلاند
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

وزيرة التضامن تتابع اختبارات مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 2026

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية