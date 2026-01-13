أكسيوس: برلماني أمريكي يطرح تشريعا لحماية جرينلاند من ترامب

18 حجم الخط

يعتزم العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي جيمي غوميز، تقديم مشروع قانون من شأنه أن يمنع الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ تهديداته إما بشراء جرينلاند أو الاستيلاء عليها بالقوة، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".

مشروع قانون من ثلاث صفحات من شأنه أن يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب

وقال "أكسيوس" اليوم الثلاثاء: إنه علم أن النائب غوميز وهو (ديمقراطي من كاليفورنيا) سيقدم "قانون حماية سيادة جرينلاند"، وهو مشروع قانون من ثلاث صفحات من شأنه أن يمنع استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل طموحات ترامب في جرينلاند.

وكشفت أكسيوس عن أن الوثيقة تنص على "حظر استخدام التمويل الفيدرالي لتسهيل غزو جرينلاند أو ضمها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها، ولأغراض أخرى".

مشروع قانون يمنع تمويل زيادة القوات الأمريكية في جرينلاند

كما يمنع مشروع القانون تمويل زيادة القوات الأمريكية في جرينلاند أو حملات التأثير على الرأي العام التي تهدف لحث شعب جرينلاند على دعم استيلاء الولايات المتحدة على الجزيرة.

ويأتي اقتراح غوميز في تعارض مع مبادرة تشريعية قدمها النائب الجمهوري راندي فاين أمس الاثنين، تدعو لمنح ترامب سلطة "اتخاذ الخطوات التي قد تكون ضرورية" للاستحواذ على الجزيرة التي تسيطر عليها الدنمارك.

ترامب يلوح بأن الولايات المتحدة قد تحاول الاستيلاء على جرينلاند بالقوة

وأوضح "أكسيوس" أن الموافقة على كلا مشروعي القانونين تنطوي على إشكالية، لأنه من ناحية، يتمتع الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونجرس، لكن من ناحية أخرى، هناك معارضون في صفوف الجمهوريين لتلويح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تحاول الاستيلاء على جرينلاند بالقوة.

وتحدث ترامب مرارا عن ضرورة أن تصبح جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي. ورفض ترامب التعهد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة والإجابة بشكل لا لبس فيه على سؤال ما هو الأهم بالنسبة له – السيطرة على جرينلاند أم الحفاظ على حلف شمال الأطلسي.

جرينلاند ليست للبيع

وحذرت السلطات في الدنمارك وجرينلاند واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مشيرة إلى أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها وأن جرينلاند ليست للبيع. وناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير ردود الفعل المحتملة إذا تبين أن التهديدات الأمريكية ضد جرينلاند حقيقية.

يذكر أن الجزيرة كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، ولا تزال جزءا من المملكة حتى الآن، ولكنها مُنحت الحكم الذاتي عام 2009، ما يسمح لها بإدارة شؤونها وتحديد سياستها الداخلية.

